A toda máquina: SAIC Motor anuncia crecimiento de 16.4% anual y expansión global sostenida

¿Cómo le ha ido a los diferentes grupos automotrices de China a nivel global? A continuación les compartimos los detalles sobre el crecimiento de SAIC Motor, uno de los principales grupos automatices de China, quien reveló un sólido desempeño comercial en lo que va del año, al registrar ventas acumuladas por 4,108 millones de vehículos

¿Lo importante? Esta cifra no solo supera el total anual de 2024 sino que representa un crecimiento interanual de 16.4%.

Este resultado estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de sus marcas propias, que alcanzaron 2,666 millones de unidades vendidas, con un crecimiento anual de 25.7%, consolidándose como el principal motor del grupo. Estas marcas representan ahora el 64.9% de las ventas totales, lo que supone un incremento de 4.8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

El avance de SAIC Motor también se refleja en el desempeño de los Vehículos de Nueva Energía (VNE), cuyas ventas acumuladas ascendieron a 1,499 millones de unidades, con un crecimiento interanual de 38.8%, confirmando la aceleración de la transición tecnológica del grupo hacia soluciones de movilidad más eficientes y sostenibles. En este contexto, diversas filiales y marcas del grupo registraron resultados destacados. IM Motors mantuvo una tendencia positiva con 13,000 unidades vendidas, encadenando su tercer mes consecutivo por encima de las 10,000 unidades, impulsada por la buena recepción de los modelos IM LS6 e IM LS9, equipados con tecnología de extensión de autonomía.

Por su parte, SAIC Motor Passenger Vehicle reportó un crecimiento sobresaliente en VNE, con 42,000 unidades, lo que representa un incremento interanual de 277.2%, además del lanzamiento del primer MG4 producido en serie con batería de estado semisólido, cuyo desempeño en seguridad supera en 20% los estándares más exigentes de la industria. Maxus también mostró un avance relevante, con más de 8,000 VNE vendidos, casi triplicando su volumen frente al año anterior, mientras que SAIC-GM y SAIC-GM-Wuling continuaron fortaleciendo su portafolio eléctrico, destacando la familia Wuling Bingo, que ya supera las 600,000 unidades vendidas de forma acumulada.

En el plano internacional, SAIC Motor mantuvo una expansión sostenida en los mercados extranjeros, con 969,000 unidades vendidas fuera de China, lo que representa un crecimiento interanual de 3.4%. En Europa, MG se consolidó como la marca china más vendida, con 285,000 vehículos entregados, más de 25% por encima del año anterior, impulsada por el sólido desempeño de su portafolio.

Durante 2025, MG alcanzó un nuevo máximo histórico en la región al superar las 300,000 unidades vendidas, con un crecimiento interanual de 30%. La familia MG ZS registró más de 123,000 unidades comercializadas en Europa, con un crecimiento interanual de 32%, mientras que la familia MG Hybrid+ superó las 137,000 unidades vendidas, con un crecimiento de 300% interanual. En el segmento de vehículos 100% eléctricos, la familia MG BEV alcanzó más de 46,000 unidades vendidas.

El desempeño fue particularmente relevante en mercados clave como España, donde las ventas crecieron 58.48%, Francia, con un aumento de 57.49%, y Polonia, que registró un crecimiento de 138.29%. La gama eléctrica de MG —que incluye modelos como MG4, MGS5, MG IM5, MG IM6 y MG Cyberster— continúa ganando tracción, con ventas acumuladas en el Reino Unido superiores a las 100,000 unidades.

Este desempeño comercial se acompaña de una optimización progresiva de la estructura de ventas y una mejora constante en la calidad operativa, resultado de las reformas internas y del fortalecimiento de un modelo operativo más flexible y eficiente, que permite responder con mayor agilidad a las condiciones del mercado global.

De cara al futuro, SAIC Motor continuará profundizando su apuesta por la innovación tecnológica, con desarrollos en baterías de estado sólido, chasis digitales, sistemas de propulsión eficientes, conducción inteligente y cabinas inteligentes. El objetivo es ofrecer experiencias de movilidad cada vez más seguras, cómodas y accesibles, consolidándose como un grupo automotriz de alcance global, competitivo e influyente.