Los nuevos televisores OLED LG C6 y G6 ya tienen precio, y son buenas noticias

La mayoría de los precios no han cambiado y un modelo es más barato que el año pasado.

El último procesador Alpha 11 Gen 3 de LG está presente tanto en el C6 como en el G6.

Los dos C6 más grandes tienen la misma pantalla que el G6.

LG tiene buenas noticias para ti si estás deseando tener los nuevos televisores LG OLED G6 y LG OLED C6: los precios no subirán este año y, de hecho, uno de ellos ha bajado.

Ya se pueden hacer pedidos por adelantado en EE. UU., con precios a partir de 1399 dólares para el LG C6 de 42 pulgadas y 2499 dólares para el LG G6 de 55 pulgadas. Son los mismos precios que vimos el año pasado para los modelos LG C5 y LG G5 del mismo tamaño.

Y eso no es todo. El C5 de 83 pulgadas es 100 dólares más barato que el modelo del año pasado, todos los modelos C6 tienen el mismo procesador que el G6, y los televisores C6 de 77 y 83 pulgadas tienen el mismo panel que el G6 con lo que LG denomina Hyper Radiant Color Technology, que está presente en todos los modelos G6 excepto en el de 97 pulgadas (más adelante hablaremos de ello).

LG C6 y LG G6: características principales y precios

Ambas gamas cuentan con el procesador Alpha 11 AI Gen 3, funcionan con webOS 26 y ofrecen una frecuencia de actualización de 165 Hz para juegos con NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium y un tiempo de respuesta de 0,1 ms.

Son compatibles con Dolby Vision, Dolby Atmos y, en el caso del G6, con el modo Filmmaker Mode con compensación de luz ambiental. LG afirma que el G6 es su OLED más brillante hasta la fecha: hasta 3,9 veces más brillante que «un televisor OLED normal», con lo que normalmente se refiere a sus propios modelos de la serie B.

El LG C6 está disponible en seis tamaños: 42, 48, 55, 65, 66 y 83 pulgadas. El LG G6 viene en cinco: 55, 65, 77, 83 y 97 pulgadas.

El G6 de 97 pulgadas utiliza un panel diferente al de todos los demás: es un panel mucho más antiguo, mucho menos brillante y que no se ha actualizado en años, ya que no se venden muchos OLED de 97 pulgadas en comparación con los otros tamaños. Sin embargo, el procesador de nueva generación seguirá mejorando la calidad de la imagen; hablamos un poco sobre cómo en nuestro primer vistazo al LG G6.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Todos estos modelos ya están disponibles para reservar en LG y llegarán a las tiendas en breve. Los precios son:

LG C6 precios

42-inch: $1,399

48-inch: $1,599

55-inch: $1,999

65-inch: $2,699

77-inch: $3,699

83-inch: $5,299

*Precio en dólares

LG G5 precios

55-inch: $2,499

65-inch: $3,399

77-inch: $4,499

83-inch: $6,499

97-inch: $24,999

*Precio en dólares

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.