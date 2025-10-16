Crescent Island: la GPU de Intel que promete eficiencia y alto rendimiento en IA

El OCP Global Summit 2025 fue el escenario perfecto para que Intel diera a conocer su nueva adición a su cartera de aceleradores de IA, una nueva GPU para centros de datos de Intel, con nombre clave Crescent Island, la cual está diseñada para satisfacer las demandas de cargas de trabajo de inferencia de IA.

Además, es importante mencionar que ofrecerá una alta capacidad de memoria y un rendimiento energéticamente eficiente.

"La IA está pasando del entrenamiento estático a la inferencia en tiempo real y en todas partes, impulsada por la IA agéntica", dijo Sachin Katti, CTO de Intel. "Escalar estas cargas de trabajo complejas requiere sistemas heterogéneos que combinen el silicio adecuado con la tarea correcta, impulsados por una pila de software abierto. La GPU para centros de datos con arquitectura Xe de Intel proporcionará el margen de eficiencia que los clientes necesitan —y más valor— a medida que aumentan los volúmenes de tokens".

Conoce la importancia

A medida que la inferencia se convierte en la carga de trabajo de IA dominante, el éxito depende de algo más que chips potentes: requiere innovación a nivel de sistema. Desde el hardware hasta la orquestación, la inferencia necesita un enfoque abierto y centrado en la carga de trabajo que integre diversos tipos de cómputo con una pila de software abierta y centrada en el desarrollador, entregada como sistemas fáciles de implementar y escalar.

Intel está posicionado para ofrecer esto de extremo a extremo —desde la AI PC hasta el centro de datos y el edge industrial— con soluciones construidas sobre procesadores Intel Xeon 6 y GPUs Intel.

Al codiseñar sistemas para el rendimiento, la eficiencia energética y la continuidad del desarrollador —y colaborar con comunidades como el Open Compute Project (OCP)— Intel está permitiendo que la inferencia de IA se ejecute donde se necesite.

Acerca de la GPU: La nueva GPU para centros de datos con nombre en clave Crescent Island está siendo diseñada para optimizar la potencia y el costo en servidores empresariales refrigerados por aire y para incorporar grandes cantidades de capacidad de memoria y ancho de banda, optimizadas para flujos de trabajo de inferencia.

Las características clave incluyen:

Microarquitectura Xe3P con rendimiento por vatio optimizado

160 GB de memoria LPDDR5X

Soporte para una amplia gama de tipos de datos, ideal para proveedores de "tokens-as-a-service" y casos de uso de inferencia

La pila de software abierta y unificada de Intel para sistemas de IA heterogéneos se está desarrollando y probando actualmente en GPUs Arc Pro Serie B para permitir optimizaciones e iteraciones tempranas. Se espera que las muestras para clientes de la nueva GPU para centros de datos con nombre en clave Crescent Island estén disponibles en la segunda mitad de 2026.