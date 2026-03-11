"Estén atentos": los productores de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse dan una gran pista de que podrían estar listos para mostrarnos algunas imágenes

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse se estrenará el 18 de junio de 2027

Así lo afirman dos de sus productores, que están «muy seguros» de que no se retrasará más

Las primeras imágenes podrían mostrarse antes de lo que algunos pensamos.

¿Eres de los que espera el lanzamiento de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (SM:BTS)? De ser así, te tenemos buenas noticias, pues parece que no se retrasará de nuevo a pesar de múltiples contratiempos en la fecha de estreno.

Esa es la opinión de los productores Phil Lord y Chris Miller, quienes me han dicho en exclusiva que están «muy seguros» de que una de las películas más esperadas del próximo año se estrenará en la fecha prevista. Esa respuesta se produjo durante nuestra charla sobre Project Hail Mary, la primera película que Lord y Miller han dirigido desde 22 Jump Street, en 2014.

Originalmente prevista para el 29 de marzo de 2024, la secuela de Spider-Man: Across the Spider-Verse (SM:ATS) fue inicialmente retirada del calendario de estrenos de Sony pocas semanas después de que Across the Spider-Verse se estrenara en cines en junio de 2023. Las huelgas de SAG-AFTRA, junto con los problemas de producción ampliamente publicitados, fueron citados como factores importantes para dicha retirada.

Afortunadamente, el pasado mes de marzo, Sony tranquilizó a los fans asegurándoles que la última entrega de su aclamada y galardonada trilogía animada de Spider-Man seguía en desarrollo. Además, fijó una nueva fecha de estreno, el 4 de junio de 2027, para Beyond the Spider-Verse, que debería concluir las historias de los coprotagonistas Miles Morales y Spider-Gwen.

Spider-Man: Beyond the #SpiderVerse is coming exclusively to theatres June 4, 2027. 🕸️ pic.twitter.com/X4Y96n6dauApril 1, 2025

Solo cuatro meses después, se anunció una nueva fecha de estreno, el 25 de junio de 2027, lo que desató nuevos temores de que SM:BTS estuviera sufriendo más conflictos internos.

Sin embargo, en septiembre de 2025, Sony indicó que el desarrollo no solo iba bien, sino que incluso iba algo adelantado. De hecho, la última fecha de estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, el 18 de junio de 2027, es la primera vez que se adelanta su lanzamiento.

Dada la plena confianza de Lord y Miller en que SM:BTS se estrenará el próximo mes de junio, la atención se centra, como era de esperar, en la presentación de sus primeras imágenes.

Hasta ahora, solo hemos podido ver unas pocas imágenes oficiales que se publicaron el pasado mes de abril (véase la publicación de X/Twitter más arriba). Y, teniendo en cuenta que el primer tráiler de SM:ATS se estrenó mundialmente en la Comic-Con de Brasil (CCXP) 2021 en diciembre de ese año, tendría sentido que Sony lanzara el tráiler inaugural de Más allá de la Spider-Verse durante la CCXP de este año, sobre todo porque aún faltarán seis meses para el estreno cuando se celebre la CCXP 2026.

¿Es ese el escenario más probable? Tenía que preguntarlo. Por desgracia, Lord y Miller no dieron una respuesta definitiva, pero su respuesta me dio esperanzas de que podamos ver algo pronto, y quizá incluso antes de diciembre.

"No podemos decirte nada, pero mantente atento", dijo Miller, antes de que Lord añadiera: "Pronto. Pronto verás algo... más o menos".

¿Significa eso que podríamos ver algo en la Comic-Con de San Diego a finales de julio? ¿O incluso antes, en la Comic-Con de México el próximo mes (es decir, abril)? Supongo que lo descubriremos en las próximas semanas y meses.

¿Quieres más detalles sobre qué esperar de la trilogía cinematográfica Spider-Verse? Lee mi artículo Spider-Man: Across the Spider-Verse ending explained para recordar lo que sucedió en su predecesora y luego descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

En cuanto a Project Hail Mary, la épica película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling llegará a los cines el 19 de mayo (Reino Unido y Australia) y el 20 de mayo (Estados Unidos y el resto del mundo). Lee mi reseña de Project Hail Mary para conocer mi opinión al respecto.

