Zafe Alerts: Seguridad inteligente para quienes se mueven por México

En el marco de la campaña nacional “Por un México más zafe”, la empresa mexicana Zafe Global lanza Zafe Alerts, una app gratuita pensada para cuidar a personas y familias mientras se desplazan por la ciudad. Esta herramienta no compite con las apps de navegación: las complementa con información crítica que permite tomar decisiones más seguras en tiempo real.

Zafe Alerts nace como respuesta a una preocupación creciente: la seguridad vial y personal de quienes transitan a pie, en bici, en auto o en transporte público. Su propuesta tecnológica busca fortalecer la cultura de prevención y fomentar la colaboración entre ciudadanía, empresas y autoridades. Entre sus aliados estratégicos destacan México Unido contra la Delincuencia (MUCD), CANACO CDMX, COPARMEX Nacional, cámaras binacionales, AMESP, Gentera, entre otros actores clave.

¿Cómo funciona Zafe Alerts?

La app acompaña al usuario en cada etapa de su trayecto, ofreciendo herramientas prácticas para anticiparse, reaccionar y actuar con seguridad:

Antes de salir: Zafe Alerts identifica zonas de riesgo cercanas y emite alertas para que el usuario pueda ajustar su ruta o tomar precauciones. La prevención se vuelve parte de la rutina.

Durante el trayecto: Si surge una situación de riesgo, la app brinda información útil para reaccionar con rapidez, incluyendo consejos de autoprotección y rutas alternativas.

Después del incidente: El usuario accede a recursos para denunciar de forma segura, consultar directorios de autoridades y recibir orientación sobre qué hacer. Zafe Alerts no solo protege: también empodera.

Una oportunidad para medios especializados

Zafe Alerts abre nuevas conversaciones sobre movilidad y seguridad urbana. Algunos ángulos de interés para medios y especialistas incluyen:

El rol de la tecnología en la prevención de incidentes viales y urbanos.

Seguridad para conductores, flotillas y mujeres en entornos de riesgo.

Cómo los datos ciudadanos en tiempo real mejoran la toma de decisiones en tránsito.

Modelos de colaboración multisectorial para construir ciudades más seguras.

La presentación oficial de Zafe Alerts será el 22 de octubre en conferencia de prensa. Los voceros de Zafe Global estarán disponibles para entrevistas que profundicen en cómo esta app puede transformar la experiencia de movilidad en México.