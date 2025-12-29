LG está preparando un monitor curvo 5K de 39 pulgadas y 1500 nits que es casi tan brillante como el Pro Display XDR de Apple, pero a una fracción del precio

La pantalla ultraancha 5K de 39 pulgadas de LG Display utiliza un panel con una resolución de 5120 x 2160.

El panel WOLED cuenta con la certificación DisplayHDR True Black 500.

LG Display confirma una verdadera disposición de subpíxeles RGB en el panel de 39 pulgadas.

¿Qué opinas de un monitor ultraancho curvo de 39 pulgadas con resolución 5K2K de 5120 x 2160 pixeles? Si la idea te entusiasma, te tenemos noticias increíbles, pues LG Display está trabajando en uno.

Lo primero que debes saber es que con este tamaño, la pantalla ofrece una densidad de píxeles estimada de alrededor de 142 ppp, lo que se acerca mucho a los monitores 4K de 31,5 pulgadas existentes, en lugar de introducir un salto claro en la nitidez.

LG Display ha confirmado que este monitor empresarial utiliza su arquitectura Tandem WOLED, anteriormente conocida como Primary RGB Tandem de cuarta generación.

Objetivos de brillo y tecnología de paneles

La pantalla alcanza niveles máximos de brillo de hasta 1500 nits con un nivel de imagen medio reducido, lo que la sitúa cerca de modelos de referencia como el Pro Display XDR de Apple.

Se espera que el panel cuente con la certificación DisplayHDR True Black 500 y utilice una disposición de subpíxeles RGB verdadera, lo que afecta a la representación del texto y a la reproducción del color en las pantallas de escritorio.

LG Display no ha detallado oficialmente las especificaciones mecánicas, pero la presentación apunta a una curvatura más suave que los diseños 800R utilizados en sus anteriores paneles ultraanchos de 34 y 39 pulgadas.

Una curva reducida afectaría a la ergonomía del escritorio y a la comodidad de visualización, especialmente con este ancho de pantalla, aunque LG Display no ha confirmado el radio final.

El tamaño de la pantalla sitúa al dispositivo entre las pantallas ultraanchas de productividad existentes y los paneles inmersivos más grandes que favorecen la curvatura sobre la usabilidad plana.

Junto con la opción de 39 pulgadas y 5K, LG Display también hace referencia a un panel UltraHD de 27 pulgadas que utiliza la misma tecnología WOLED, lo que supone su primera incursión en 4K con este tamaño.

Esta medida responde a la presión del mercado por las alternativas QD-OLED de Samsung Display, que ya ocupan este segmento.

LG Display no ha revelado las cifras de frecuencia de actualización ni las capacidades de modo dual de ninguno de los dos paneles, lo que deja sin aclarar el posicionamiento en cuanto al rendimiento.

Un breve vídeo promocional en el que se esboza la hoja de ruta de Tandem WOLED de LG Display para 2026 reveló por primera vez estos paneles, y posteriormente se confirmaron más detalles.

Aunque LG Display no ha anunciado el precio, las comparaciones con su actual línea 5K y la pantalla de referencia 6K de Apple sugieren que es poco probable que el producto final alcance un precio de 5000 dólares.

Sin embargo, esta valoración sigue siendo especulativa hasta que LG Display publique las especificaciones completas y las condiciones comerciales.

