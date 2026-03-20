Google presenta una nueva herramienta de "diseño intuitivo" para ayudar a cualquiera a diseñar una interfaz de usuario de alta fidelidad utilizando lenguaje natural

La interfaz de usuario de Stitch se ha rediseñado por completo, convirtiéndola en una herramienta de "diseño intuitivo"

Los usuarios pueden interactuar con Stitch escribiendo o incluso hablando

Google espera que un mayor intercambio de ideas dé lugar a mejores productos

Rustin Banks, gerente de producto de Google Labs, ha desvelado la última herramienta de "vibe" de la empresa: Stitch.

Stitch toma lo que ya sabemos sobre la programación «vibe» —nombre que se le da a la generación de código mediante inteligencia artificial— y lo aplica a todo el concepto del diseño de software.

Con Stitch, los usuarios pueden comenzar compartiendo sus intenciones, sentimientos u objetivos comerciales, en lugar de planos precisos, y la herramienta de IA generativa se pone a trabajar para convertir esas ideas en realidad.

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Stitch es la nueva herramienta de diseño de Google

Google espera que, en última instancia, Stitch anime a los usuarios a explorar múltiples ideas, generar propuestas y realizar una autocrítica (con la ayuda de la IA, por supuesto), lo que podría dar lugar a resultados de mayor calidad.

Stitch ya es un producto existente, pero la empresa ha rediseñado la interfaz de usuario y ha reconvertido la herramienta en un asistente de «diseño de ambiente» basado en la IA. «Ahora cuenta con un nuevo lienzo infinito nativo de IA que da a tus ideas espacio para crecer desde las primeras ideaciones hasta prototipos funcionales», escribió Banks.

El producto también es útil para convertir diseños estáticos en elementos interactivos, por lo que es fácil visualizar el progreso, y las siguientes pantallas y recorridos de usuario generados automáticamente brindan a los usuarios más orientación para etapas posteriores (que ellos mismos pueden refinar).

Pero como si las indicaciones en lenguaje natural no fueran suficientes, Google también admite comandos de voz para un sistema verdaderamente colaborativo, lo que hace que se sienta como trabajar con un colega que es mucho más eficiente a la hora de generar resultados.

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«Al actuar como caja de resonancia, la IA te ayuda a descubrir tus mejores ideas a través de la crítica dinámica y el diálogo, asegurando que mantengas tu flujo creativo», agregó Banks.

Por último, el servidor Stitch MCP y el SDK abren un abanico más amplio de capacidades con conexiones de terceros.

Los usuarios pueden probar el nuevo Stitch ahora, aunque la empresa no ha confirmado cómo o si los precios cambiarán en función del uso de tokens de IA.

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