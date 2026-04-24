Esta nueva función de Microsoft 365 Copilot podría poner en duda tu cumplimiento del RGPD: aquí te explicamos cómo comprobarlo y cómo desactivarla

Microsoft 365 Copilot habilitará el enrutamiento flexible de forma predeterminada

Esto significa que algunos datos pueden procesarse fuera de la UE

Las empresas deben verificar si siguen cumpliendo con el RGPD

Microsoft 365 Copilot ha incorporado una nueva función destinada a paliar la escasez de capacidad en Europa, pero en realidad podría hacer que su empresa incumpla las directrices del RGPD.

Con el fin de mantener el procesamiento de datos de Copilot en horas pico, Microsoft está habilitando el «enrutamiento flexible», que puede desviar la inferencia de modelos de lenguaje grandes (LLM) a los Estados Unidos, Canadá o Australia.

Por lo tanto, si su empresa opera en la Unión Europea o en la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y está sujeta al RGPD, es recomendable que verifique nuevamente las directrices.

El artículo continúa a continuación.

¿Qué es el enrutamiento flexible y cuándo se activará?

El enrutamiento flexible es una nueva función de Microsoft 365 Copilot que desviará parte del tráfico de Copilot hacia centros de datos en Estados Unidos, Canadá y Australia cuando se agote la capacidad en los centros de datos europeos.

Durante el tránsito hacia estos centros de datos, tus datos permanecerán encriptados. Sin embargo, para poder procesarlos, deben ser legibles. Esto significa que la información de tu empresa podría procesarse fuera de la UE.

Como señaló Proton , fabricante de software de colaboración orientado a la privacidad, Microsoft ha trasladado la responsabilidad del cumplimiento normativo a sus usuarios, muchos de los cuales no sabrán que la función está habilitada de forma predeterminada.

Para todas las cuentas de clientes nuevas creadas después del 25 de marzo de 2026, el enrutamiento flexible está habilitado de forma predeterminada.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Para todos los demás, el enrutamiento flexible se habilitó el 17 de abril de 2026, por lo que podría valer la pena revisar su configuración siguiendo los pasos a continuación.

¿Cómo puedo cumplir con el RGPD?

El incumplimiento del RGPD podría acarrear a su empresa una multa de hasta 20 millones de euros o el 4 % de su facturación global.

Microsoft ha explicado en una entrada de su blog que, mientras los datos estén en reposo, permanecerán dentro de los límites de datos de la UE. Sin embargo, cuando los datos se transfieran fuera de dichos límites, deberán hacerlo bajo la protección del Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. o mediante cláusulas contractuales tipo, a fin de seguir cumpliendo con el RGPD.

Microsoft también afirma que una cantidad limitada de datos «seudonimizados» puede almacenarse fuera de los límites de datos de la UE. Es posible que deba documentar estos datos para seguir cumpliendo con el RGPD.

Si decide seguir utilizando el enrutamiento flexible, puede ser necesario realizar una evaluación de impacto sobre la protección de datos para abordar la inferencia de LLM en terceros países y minimizar los riesgos de incumplimiento del RGPD.

Además, es posible que deba actualizar ciertas políticas para informar a los empleados y clientes sobre cómo se manejan y procesan sus datos.

¿Cómo desactivo el enrutamiento flexible?

Para desactivar el enrutamiento flexible de Microsoft Copilot 365, siga estos pasos:

Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft 365 con el rol de administrador de IA Vaya a Copilot, Configuración, Ver todo y, a continuación, seleccione "Inferencia flexible durante los periodos de máxima carga" Seleccione No permitir el enrutamiento flexible

TechRadar Pro se puso en contacto con Microsoft para obtener aclaraciones sobre cómo afectará el enrutamiento flexible al cumplimiento del RGPD, pero no recibió una respuesta de inmediato. Cualquier novedad se publicará aquí.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.