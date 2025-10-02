Imágenes del Samsung Galaxy S26 Ultra muestran el nuevo diseño del teléfono, mientras que una filtración de especificaciones apunta a cámaras antiguas

Se han filtrado supuestas imágenes oficiales del Samsung Galaxy S26 Ultra.

Muestran un par de cambios significativos y muchas cosas que se mantienen igual.

Las especificaciones filtradas de la cámara sugieren que no habrá muchos cambios en ese aspecto.

El tiempo pasa y las filtraciones sobre el próximo lanzamiento de Samsung, el Galaxy S26 Ultra comienzan a darnos una mejor visión de lo que será el dispositivo.

En esta ocasión, parece que la nueva filtración revela lo que parecen ser imágenes oficiales del teléfono desde varios ángulos.

Compartidas por Android Headlines, estas imágenes, una de las cuales se puede ver a continuación, muestran el Samsung Galaxy S26 Ultra en color negro, y presenta dos diferencias evidentes con respecto al Samsung Galaxy S25 Ultra.

En primer lugar, están sus esquinas, que coinciden con las imágenes filtradas anteriormente en cuanto a que son más curvas que en el modelo actual. En segundo lugar, está la disposición de la cámara: aunque sigue habiendo cuatro lentes y siguen estando situadas en las mismas partes de la parte trasera del teléfono, esta vez tres de esas lentes están alojadas en un bloque de cámara, en lugar de sobresalir directamente del Galaxy S26 Ultra.

El resto del diseño es similar al del Galaxy S25 Ultra, aunque el nuevo teléfono podría ser ligeramente más delgado, ya que este informe afirma que tiene un grosor de 7,9 mm, frente a los 8,2 mm del Galaxy S25 Ultra. Eso sí, según se informa, la isla de la cámara del Galaxy S26 Ultra sobresale 4,5 mm, por lo que esa sección del teléfono podría ser bastante gruesa.

En cualquier caso, estos cambios no deberían hacer que el Galaxy S26 Ultra se vea muy diferente del S25 Ultra, pero esas esquinas más curvas se ven bien, y estos cambios lo distinguirían del teléfono anterior, por lo que probablemente sean para mejor.

(Image credit: Android Headlines)

Mantener las cámaras

Lo que no es lo mejor es mantener las especificaciones de la cámara iguales, pero aparentemente eso es exactamente lo que está sucediendo, ya que ETNews (a través de GSMArena) afirma que el Samsung Galaxy S26 Ultra volverá a tener una cámara principal de 200 MP, una ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo 3x de 10 MP y un teleobjetivo 5x de 50 MP, junto con una cámara frontal de 12 MP.

Es posible que algunas de estas cámaras difieran de sus predecesoras a pesar de tener, según se informa, el mismo número de megapíxeles, pero el sitio web afirma específicamente que el teleobjetivo de 50 MP es exactamente el mismo que el del año pasado.

Tampoco se espera que el Samsung Galaxy S26 Pro (que, según se informa, será el nombre del modelo básico S26) presente mejoras en la cámara, ya que este teléfono aparentemente contará con una cámara principal de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP y 3 aumentos, una cámara ultra gran angular de 12 MP y una cámara selfie de 12 MP, al igual que el Samsung Galaxy S25.

El único modelo que aparentemente recibirá mejoras en la cámara es el Samsung Galaxy S26 Edge, que podría tener un nuevo módulo ultra gran angular de 50 MP en lugar del de 12 MP de su predecesor, pero, según se informa, el sensor principal seguirá siendo de 200 MP y la cámara frontal de 12 MP.

Sin embargo, tomaríamos estas afirmaciones con cautela, ya que algunas de ellas entran en conflicto con informes anteriores. Por ejemplo, anteriormente habíamos oído que el Samsung Galaxy S26 Pro tendría una cámara ultra gran angular de 50 MP.

En unos meses sabremos qué afirmaciones son ciertas, ya que la serie Samsung Galaxy S26 probablemente llegará a principios de 2026.