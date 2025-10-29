El Samsung Galaxy tri-fold acaba de ser presentado oficialmente

Samsung ha presentado el Galaxy tri-fold en un evento tecnológico en Corea del Sur.

El teléfono se mostró tanto plegado como desplegado.

Pero estaba detrás de un cristal, por lo que nadie pudo interactuar con él.

¡Todo parece indicar que la espera está a punto de terminar y Samsung presentaría oficialmente su primer smartphone "tri-fold" (el cual se llamaría Samsung Galaxy Trifold), ya que la compañía ha dado un paso en esa dirección al mostrar el dispositivo.

Esta es la primera vez que vemos oficialmente el Samsung Galaxy plegable en tres partes, ya que la empresa, según informa Chosun (a través de NotebookCheck), ha colocado el teléfono en una vitrina de cristal en la reciente "K-Tech Showcase" celebrada en Corea del Sur.

Al estar en una vitrina, no fue posible interactuar con el teléfono, pero se ha fotografiado tanto plegado como desplegado, por lo que ahora tenemos una idea bastante clara de cómo será.

Samsung Galaxy tri-fold (Image credit: Chosun)

Según Chosun, el Samsung Galaxy tri-fold tiene una pantalla de aproximadamente 6.5 pulgadas y se extiende hasta unas 10 pulgadas cuando se despliega, lo que lo convertiría en un teléfono y una tableta, todo en uno.

Esta no es la única imagen que hemos visto, ya que, además de estas fotos, el filtrador @UniverseIce también ha compartido lo que parece ser una imagen oficial del teléfono, lo que nos permite ver más de cerca sus pantallas.

Galaxy Z Trifold！ pic.twitter.com/9jStEwLQ3wOctober 28, 2025

Probablemente muy pronto

El hecho de que Samsung lo esté mostrando y la posible existencia de imágenes oficiales apuntan a una presentación inminente, por lo que es muy probable que sepamos más sobre el Galaxy tríptico el 31 de octubre o el 1 de noviembre, como se ha rumoreado anteriormente.

Sin embargo, si esperabas comprarlo, puede que no tengas suerte, ya que también hemos oído recientemente que probablemente solo se venderá en algunos países asiáticos.

Aun así, se trata de un teléfono emocionante. Es uno de los primeros teléfonos trípticos (aunque Huawei ya tiene uno, el Mate XT), y es la primera vez en mucho tiempo que Samsung experimenta con un nuevo formato.

Será interesante ver si hay mucho interés por él, pero si tiene éxito, no nos sorprendería que se renovara cada año, y que el siguiente modelo estuviera más ampliamente disponible.

