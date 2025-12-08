Olvídate de Android vs iOS: este nuevo teléfono Linux centrado en la privacidad promete ser la alternativa que necesitamos

Hay un nuevo teléfono de Jolla disponible en preventa, que ejecuta el sistema operativo Sailfish OS 5 basado en Linux.

A pesar de no ejecutar Android, aún admite muchas aplicaciones de Android.

Está centrado en la privacidad y tiene una clave de privacidad y una batería reemplazable por el usuario.

Si estás en sintonía con el mundo de los teléfonos inteligentes, entonces es posible que hayas oído hablar de Jolla, una empresa que se hizo famosa con Sailfish OS, que es su propio sistema operativo basado en Linux y que se lanzó originalmente con el Jolla Phone en 2013. Desde entonces, no hemos escuchado mucho de la empresa, pero ahora está de regreso con un nuevo teléfono, también llamado Jolla Phone.

Este dispositivo ejecuta Sailfish OS 5, por lo que es uno de los pocos teléfonos inteligentes que no ejecutan ni Android ni iOS, lo que proporciona una alternativa refrescante para cualquiera que esté cansado de los dos grandes.

Claro que competir con Android e iOS no es fácil, así que para facilitar la transición, Sailfish OS 5 aún es compatible con muchas aplicaciones de Android. Sin embargo, no existe Google Play, así que tendrás que descargarlas de tiendas de aplicaciones de terceros.

After a long silence in X, @JollaHQ is back. And we're bringing something Europe desperately needs.The Jolla Phone: Europe's independent smartphone running #SailfishOS 5.In 2013, when we founded Jolla from @nokia MeeGo’s ashes, people called us naive. "You can't compete with… pic.twitter.com/A4YV2bQA6sDecember 5, 2025

Priorizando la privacidad

Entonces, ¿por qué elegir Sailfish OS 5 en lugar de Android? Bueno, la privacidad es una prioridad en este sistema operativo. Jolla señala que con Android e iOS, tus datos, hábitos y conversaciones pueden procesarse, almacenarse y analizarse según las condiciones de terceros, pero con Sailfish OS, tus datos no serán robados.

Ese enfoque en la privacidad también está integrado en el hardware del Jolla Phone, ya que cuenta con un interruptor físico que desactiva la cámara y el micrófono, para que puedas estar seguro de que nadie te escucha ni te observa. También puedes configurar el interruptor para desactivar otras funciones, como el Bluetooth o las aplicaciones de Android.

Y este nuevo teléfono Jolla también tiene otras características inusuales, incluida una batería extraíble de 5,500 mAh, por lo que puedes reemplazarla fácilmente cuando se desgaste o llevar una de repuesto para los largos días lejos del cargador.

Más allá de eso, el Jolla Phone tiene un chipset MediaTek 5G, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, una ranura para tarjeta microSD, una cubierta trasera reemplazable con múltiples opciones de color, una pantalla AMOLED Full HD de 6.36 pulgadas, una cámara ancha de 50 MP, una ultra ancha de 13 MP y un sensor de huellas dactilares integrado en el botón de encendido.

Esa lista de especificaciones parece de gama media, pero el precio del Jolla Phone es acorde: 499 € si lo reservas. El precio de venta al público aún no está confirmado, pero es probable que sea entre 100 y 200 € más.

Parece una opción nicho, pero emocionante, que promete un nivel de privacidad que no se encuentra en un smartphone convencional, junto con funciones que rara vez vemos. Lamentablemente, actualmente solo está disponible en el Reino Unido y otras partes de Europa, lo que lo hace aún más específico.

Pero si vives en uno de esos mercados, puedes reservar el Jolla Phone ahora mismo , aunque no se espera que se envíe hasta algún momento de la primera mitad de 2026.