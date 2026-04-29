Motorola acaba de presentar cinco nuevos productos, entre los que se incluyen la serie Razr Ultra 2026, que compite con el Samsung Galaxy, y el Razr Fold

Motorola acaba de anunciar tres nuevos teléfonos plegables tipo concha y ha confirmado la disponibilidad en EE. UU. del Razr Fold y los Moto Buds 2 Plus

Todos estos teléfonos llegarán a EE. UU. el 21 de mayo, mientras que los Moto Buds 2 Plus saldrán a la venta el 30 de abril

El Motorola Razr Ultra 2026 es, sin duda, lo más destacado de estos anuncios, con una pantalla plegable de 7 pulgadas y tres cámaras de 50 MP

Motorola está teniendo un día ajetreado, ya que la empresa acaba de lanzar cinco dispositivos, entre los que se incluyen teléfonos y audífonos.

A la cabeza se encuentra la familia Motorola Razr 2026, que incluye el Motorola Razr 2026 básico, el Motorola Razr Plus 2026 y el Motorola Razr Ultra 2026, así como el ya anunciado Motorola Razr Fold (puedes ver nuestras primeras impresiones de ese dispositivo en nuestra reseña práctica del Motorola Razr Fold).

El Motorola Razr 2026 cuenta con una pantalla plegable de 6,9 pulgadas con resolución de 1080 x 2640, una pantalla de cubierta de 3,6 pulgadas con resolución de 1056 x 1066, un chipset MediaTek Dimensity 74350X, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, una batería de 4800 mAh con carga de 30 W, una cámara gran angular de 50 MP, una ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de 32 MP.

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El Motorola Razr Plus 2026 tiene una pantalla principal y cámaras similares, pero su pantalla de cubierta de 1272 x 1080 es más grande, de 4 pulgadas, y cuenta con un chipset Snapdragon 8s Gen 3 superior, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una batería de 4500 mAh con carga de 45 W.

En cuanto al Motorola Razr Ultra 2026, este dispositivo cuenta con una pantalla plegable de 7 pulgadas con resolución de 1224 x 2992, una pantalla de cubierta de 4 pulgadas con resolución de 1272 x 1080, un chipset Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, una batería de 5000 mAh con carga de 68 W y un trío de cámaras de 50 MP.

Imágen 1 de 3 The Motorola Razr 2026 (Crédito de la imagen: Motorola) The Motorola Razr Plus 2026 (Crédito de la imagen: Motorola) The Motorola Razr Ultra 2026 (Crédito de la imagen: Motorola)

En EE. UU., los tres teléfonos estarán disponibles para reserva a partir del 14 de mayo y se enviarán a partir del 21 de mayo; el Razr 2026 básico costará 799,99 dólares, el Motorola Razr Plus 2026, 1099,99 dólares, y el Razr Ultra 2026, 1499,99 dólares. Aún estamos a la espera de la confirmación de los precios y la disponibilidad de los teléfonos en el Reino Unido y Australia.

El plegable más grande de Motorola hasta la fecha

Luego está el Motorola Razr Fold, que es el primer teléfono plegable tipo libro de la empresa, por lo que es un competidor directo del Samsung Galaxy Z Fold 7.

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Motorola Razr Fold (Image credit: Motorola)

En realidad, esto no es del todo nuevo, ya que se presentó por primera vez en el CES 2026, pero ahora ya tiene un precio y una fecha de lanzamiento en EE. UU.: los pedidos anticipados comenzarán el 14 de mayo y el teléfono se enviará a partir del 21 de mayo, a un precio de 1.899,99 dólares. Los pedidos anticipados en el Reino Unido ya están abiertos, donde actualmente puedes adquirir el dispositivo por 1,579.99 libras (antes 1,779.99 libras).

El Razr Fold cuenta con una pantalla plegable de 8,1 pulgadas con resolución de 2484 x 2232, una pantalla de cubierta de 6,6 pulgadas con resolución de 2520 x 1080, una batería de 6000 mAh, una cámara principal de 50 MP, una cámara ultra gran angular de 50 MP que también puede tomar fotos macro y una cámara teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3x.

También cuenta con una cámara de 32 MP en la pantalla de la cubierta y otra de 20 MP en la pantalla plegable. Además, el Motorola Razr Fold es compatible con un lápiz óptico y cuenta con un chipset Snapdragon 8 Gen 5, junto con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Más allá de los teléfonos, Motorola también ha lanzado los Moto Buds 2 Plus en EE. UU., tras un anuncio general en marzo. Estos audífonos prometen cancelación activa de ruido dinámica (ANC), audio espacial y seis micrófonos.

The Moto Buds 2 Plus (Image credit: Motorola)

Además, ofrecen nueve horas de reproducción con una sola carga y hasta 40 horas de autonomía total con el estuche de carga; con solo 10 minutos de carga se obtienen hasta dos horas de reproducción. Los Moto Buds 2 Plus estarán disponibles a partir del 30 de abril en EE. UU., a un precio de 149,99 dólares. En el Reino Unido costarán 130 libras, aunque la fecha de lanzamiento aún no se ha confirmado.

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