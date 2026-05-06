iOS 27 podría permitirte añadir pases personalizados a Apple Wallet, lo que podría significar el fin de las tarjetas físicas

iOS 26.5 podría lanzarse en cualquier momento e incluye mensajería RCS con cifrado de extremo a extremo

También incluye «Lugares sugeridos» en Apple Maps y un nuevo fondo de pantalla

A finales de este año, con iOS 27, Apple Wallet podría incorporar compatibilidad con pases personalizados

Este año llegarán algunas novedades importantes a iOS, y algunas de ellas podrían estar disponibles muy pronto. Apple acaba de lanzar la primera versión RC (Release Candidate) de iOS 26.5 y, en el registro de cambios, la empresa ha detallado tres actualizaciones significativas que llegarán a tu iPhone.

Esa versión es casi definitiva, por lo que su llegada significa que la versión final de iOS 26.5 podría estar disponible en la próxima semana más o menos, y valdrá la pena la espera, ya que una de las características más destacadas es la mensajería RCS con cifrado de extremo a extremo, que se ha hecho esperar mucho tiempo.

Básicamente, esto agrega cifrado completo al usar la app Mensajes para comunicarse con usuarios de Android, por lo que es una mejora de seguridad importante. Dicho esto, la función se lanzará inicialmente en versión beta, y Apple añade que estará «disponible con los operadores compatibles y se implementará con el tiempo».

El artículo continúa a continuación.

Además, esta actualización también incluye un fondo de pantalla Pride Luminance que «refracta dinámicamente un espectro de colores», y se agregarán «Lugares sugeridos» a Apple Maps; esta nueva sección ofrecerá recomendaciones de lugares de tendencia cercanos, así como de cosas basadas en tus búsquedas recientes.

Lugares sugeridos en la versión beta de iOS 26.5 (Image credit: MacRumors)

Más adelante se incorporará una función más importante

Pero, aunque estas funciones sin duda parecen prometedoras, lo que más me entusiasma es iOS 27, ya que, según se informa, incluirá una función de Apple Wallet que permitirá crear pases personalizados.

Esto es algo de lo que ya se rumoreaba hace un tiempo, pero ahora Mark Gurman, de Bloomberg (vía MacRumors), ha dado más detalles al respecto.

Supuestamente, esta función se llamará «Crear un pase» y te permitirá escanear el código QR de los pases o boletos para agregarlos a Apple Wallet. Eso significa que si tienes algo que incluye un código QR pero no es compatible de forma nativa con Apple Wallet, se podrá agregar fácilmente.

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Pero si no hay código QR, al parecer aún podrás crear un pase personalizado. Al parecer, esto funcionará para boletos, membresías, tarjetas de regalo y más, y a los diferentes tipos de pases se les asignará un color distinto: azul para las membresías, morado para los eventos y naranja para todos los demás tipos de pases. Luego podrás personalizar el texto y las imágenes.

Así que, al parecer, con esta función, las tarjetas físicas podrían ser pronto cosa del pasado. La mayoría de mis tarjetas y boletos ya terminan en Apple Wallet, y «Crear un pase» podría ofrecer una solución alternativa para los pocos que aún no lo admiten.

No hay garantía de que esta función llegue con iOS 27, pero este informe sugiere que así será. En ese caso, deberíamos verla pronto, ya que es probable que iOS 27 se anuncie en la WWDC 2026 el 8 de junio, aunque probablemente no estará listo hasta septiembre.

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