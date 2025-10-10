Ya está disponible una importante actualización del software Google Pixel, que promete solucionar seis molestos errores y problemas de visualización

Google está lanzando su actualización de octubre para los teléfonos Pixel.

Esta incluye correcciones para varios errores y problemas.

Todos los teléfonos Pixel que funcionan con Android 16 deberían recibir la actualización.

Si algo deben de saber al adquirir un nuevo smartphone, sobre todo si fue en su lanzamiento, es que no es inmune a los errores, por ejemplo, los Pixel de Google lanzados recientemente han tenido algunos, sin embargo, Google acaba de solucionarlos a través de una actualización de software que se está implementando en estos momentos.

Se trata de la actualización de octubre para los teléfonos Pixel, y llegará a todos los dispositivos Pixel que funcionen con Android 16. Esto incluye, por supuesto, la serie Google Pixel 10, así como la línea Pixel 9, la serie Pixel 8, la serie Pixel 7, la tableta Pixel y el Pixel Fold.

Así que muchos teléfonos (y una tableta) se beneficiarán de ella y, aunque no hay nuevas funciones en esta actualización, se han corregido seis problemas que podían resultar muy molestos.

Our October software update begins rolling out today to all supported Pixel devices running #Android16.The update will continue over the next few weeks and includes improvements to System ⚙️ and Display & Graphics 🖼️.Check out our Community post: https://t.co/VcQY1p70UXOctober 8, 2025

Correcciones en la pantalla, el sistema y los widgets.

Dos de ellas están relacionadas con la pantalla: una soluciona los problemas de parpadeo y apagado repentino en determinadas condiciones, y la otra corrige un problema que en ocasiones podía provocar que la pantalla se congelara o se viera borrosa.

También se ha corregido un error que, en determinadas condiciones, podía provocar ocasionalmente inestabilidad en el sistema, así como un problema por el que persistía un fondo semitransparente después de iniciar la cámara.

Las dos últimas correcciones incluyen una para un problema por el que el estado de la linterna no aparecía en el widget At a Glance, y otra para un bloqueo del sistema al iniciar o detener la transmisión con el Media Output Switcher.

No parece que ninguno de estos errores afectara a todo el mundo ni se produjera constantemente, pero si alguno de ellos te ha afectado, sin duda vale la pena descargar esta actualización lo antes posible. Pero incluso si no has experimentado estos errores, te recomendamos que descargues esta actualización para asegurarte de que no empiecen a producirse.

