Serie Google Pixel 10: cinco mejoras clave, entre las que se incluyen Pixelsnap, Tensor G5 y Camera Coach

¡La espera terminó! Google finalmente reveló la nueva serie Pixel 10, la cual incluye al Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold.

En Techradar hemos probado los cuatro nuevos modelos y, si quieres conocer nuestras primeras impresiones sobre cada uno de ellos, echa un vistazo a nuestras reseñas prácticas del Google Pixel 10, del Google Pixel 10 Pro/XL y del Google Pixel 10 Pro Fold.

Sin embargo, si lo que busca es un resumen rápido de las últimas actualizaciones de hardware y software de Google, a continuación detallamos cinco aspectos clave que debe saber sobre la gama Google Pixel 10.

1. Nuevos accesorios Pixelsnap

(Image credit: Google / Future)

Empecemos con Pixelsnap: una tecnología de carga inalámbrica Qi2 magnética integrada para toda la línea Pixel 10.

Al igual que la tecnología MagSafe de Apple, Pixelsnap te permite acoplar cargadores inalámbricos, soportes, agarres y otros accesorios al modelo Pixel 10 que elijas. El Pixel 10, el Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro Fold pueden cargarse a una potencia de hasta 15 W con Pixelsnap, mientras que el Pixel 10 Pro XL alcanza un máximo de 25 W.

Google presentó su propia gama de accesorios Pixelsnap junto con la línea Pixel 10, que incluye un cargador magnético, un soporte magnético y un anillo magnético para colocar el teléfono en posición vertical, pero la tecnología también es compatible con los accesorios MagSafe existentes de Apple y de otras marcas como Belkin.

Basta decir que esto es muy importante para Google y el futuro de los teléfonos Android. Hasta ahora, todos los usuarios de Android (excepto los propietarios de HMD Skyline) se veían obligados a comprar anillos magnéticos adhesivos y voluminosas fundas magnéticas para magnetizar sus dispositivos, pero Pixelsnap incorpora un anillo magnético en los propios dispositivos Pixel.

Esperamos que otros fabricantes de teléfonos Android lancen pronto sistemas de carga magnética similares (te estamos mirando, Samsung).

2. Nuevos trucos de la cámara con IA

Otra nueva característica de toda la línea Pixel 10 es Camera Coach, que utiliza inteligencia artificial para ayudarte a tomar mejores fotos.

Esta herramienta de software basada en Gemini puede analizar una escena en el visor del Pixel 10 y ofrecer sugerencias sobre cómo mejorar tu toma. Por ejemplo, Camera Coach puede indicarte qué modo de disparo utilizar, cuál es la mejor manera de encuadrar al sujeto y sugerirte otros consejos útiles para sacar el máximo partido a las cámaras de tu Pixel 10.

Por otra parte, si quieres mejorar una foto que ya has tomado, el Pixel 10 presenta la función Editar con Ask Photos, que, como su nombre indica, te permite pedirle a Gemini que realice ediciones específicas en tus fotos. Puedes solicitar mejoras en aspectos como la nitidez o la iluminación, o incluso pedirle a Gemini que añada contenido generado por IA directamente a tu imagen.

3. Zoom real para el Pixel 10

El Google Pixel 10 tiene tres cámaras traseras (Image credit: Google)

En cuanto a las cámaras, Google finalmente ha añadido una cámara teleobjetivo dedicada a su buque insignia Pixel básico.

El Pixel 10 cuenta con una cámara teleobjetivo de 10,8 MP con zoom óptico de 5x y zoom digital de 20x, que es la misma cámara teleobjetivo que encontrarás en el Pixel 10 Pro Fold.

Afortunadamente, Google no ha prescindido de ninguna de las otras cámaras para hacer sitio a esta nueva lente en el Pixel 10, por lo que seguirás teniendo opciones de disparo gran angular y ultra gran angular entre las que elegir. Sin embargo, la empresa ha reducido la resolución de esta última cámara de 48 MP a 12 MP.

Por supuesto, si quieres las mejores cámaras Pixel, te recomendamos el Pixel 10 Pro o el Pixel 10 Pro XL, que cuentan con un sensor teleobjetivo de 48 MP y ofrecen un zoom digital de hasta 100x. Dicho esto, nos alegra ver que Google finalmente ha equipado su modelo básico con una cámara con zoom capaz este año.

4. Chipset Tensor G5

The Google Pixel 10 Pro in Moonstone (Image credit: Google)

Todos los modelos Pixel 10 cuentan con el nuevo chipset Tensor G5, que según Google es la mejora más significativa de la plataforma Tensor desde su debut hace cinco años.

En comparación con el Tensor G4, el G5 cuenta con una CPU un 34 % más rápida y una TPU un 60 % más potente, es decir, la unidad de procesamiento Tensor personalizada de Google, que se encarga de las tareas de aprendizaje automático, por lo que puedes esperar un rendimiento más fluido, un procesamiento de IA más rápido y una mayor eficiencia de la batería en todos los teléfonos Pixel 10.

El Tensor G5 también se combina con el nuevo chip de seguridad Titan M2, que ofrece funciones de seguridad integradas como filtrado automático de llamadas, protección contra malware e incluso una VPN integrada.

Aunque no esperamos que el Tensor G5 compita con el Snapdragon 8 Elite o el chipset A18 Pro de Apple en términos de potencia bruta, debería ofrecer una experiencia de software limpia y, lo que es más importante, segura.

5. Clasificación IP68 para el Pixel 10 Pro Fold

(Image credit: Google)

A primera vista, el Pixel 10 Pro Fold se parece mucho a su predecesor y, aunque tiene prácticamente el mismo tamaño y grosor, cuenta con una característica única en la categoría de los dispositivos plegables: una clasificación de resistencia IP68.

La clasificación IP (siglas de «ingress protection», protección contra la entrada de objetos) define la capacidad de un dispositivo para evitar que el polvo (primer número) y el agua (segundo número) entren en su carcasa. La clasificación IP68 significa que el Pixel 10 Pro Fold es resistente tanto al agua como al polvo, lo cual es un punto a favor que ni siquiera el Galaxy Z Fold 7 puede presumir.

A modo de referencia, el Pixel 9 Pro Fold se comercializó con una clasificación IPX8, lo que significa que ofrecía el mismo nivel de protección contra el agua, pero ninguna protección contra el polvo.

La clasificación IP68 significa que el Pixel 10 Pro Fold es ahora tan seguro como los mejores teléfonos Android, lo cual es muy importante no solo para los fans del Pixel Fold, sino para los fans de los dispositivos plegables en general, ya que sugiere que los futuros dispositivos plegables de otras marcas podrían beneficiarse del mismo nivel de protección.

Otras mejoras en la durabilidad del nuevo dispositivo plegable de Google incluyen una nueva bisagra sin engranajes que, según Google, se mantendrá resistente durante más de 10 años.

Ahí lo tienes: cinco cosas clave que debes saber sobre la gama Google Pixel 10. Para profundizar en los cuatro nuevos productos, echa un vistazo a nuestras reseñas prácticas mencionadas anteriormente y permanece atento a nuestras reseñas completas del Pixel 10 en las próximas semanas.

¿Te tienta alguno de los nuevos productos Pixel de Google? Cuéntanoslo en los comentarios.