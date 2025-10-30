Es posible que tu teléfono Pixel reciba pronto una importante actualización de personalización

La próxima actualización de Pixel Feature Drop podría llegar el 4 de noviembre.

Esto podría incluir paquetes de temas para cambiar el aspecto y los sonidos de tu teléfono.

También podría permitirte crear GIF y stickers animados, así como priorizar ciertas notificaciones.

Si tienes un teléfono Pixel, no necesitas esperar a las nuevas versiones de Android para disfrutar de nuevas funciones, ya que Google lanza periódicamente «Feature Drops» específicas para Pixel. Y la próxima de estas actualizaciones podría incluir algunas mejoras importantes para los mejores teléfonos Pixel.

El grupo de filtradores Mystic Leaks (a través de 9to5Google) ha compartido capturas de pantalla y videos que muestran las supuestas funciones que están por llegar, entre las que se incluyen paquetes de temas, animaciones personalizadas y notificaciones priorizadas.

Quizás lo más emocionante sean los paquetes de temas, que, con un solo toque, aplicarán un fondo de pantalla junto con iconos, GIF y sonidos a juego. Inicialmente, parece que se lanzará un paquete de temas de Wicked: For Good, que consistirá en los temas "For Good", "Glinda" y "Elphaba", pero esperamos que le sigan más paquetes.

Si es así, podrían ser una forma fácil de cambiar significativamente el aspecto de la interfaz de tu teléfono Pixel.

(Image credit: Mystic Leaks / Google)

Crea GIF y ofrece a tus clientes un trato VIP

A continuación, está la posibilidad de convertir una imagen o una creación de Pixel Studio en un GIF o un sticker animado y, por último, hay una actualización de la función Pixel VIPs, que garantizará que los mensajes enviados por las personas que designes como «VIP» tengan sus notificaciones resaltadas en amarillo y la foto de contacto de la persona visible en la barra de estado.

El objetivo es que estos mensajes sean más fáciles de detectar, para que no se pierdan entre la avalancha de notificaciones, aunque hay que tener en cuenta que esta función solo funciona con los mensajes enviados a través de WhatsApp y Google Messages.

En cualquier caso, parece una buena combinación de mejoras, y la actualización podría llegar pronto, ya que la filtración sugiere que se lanzará el 4 de noviembre.

Pero hasta que esta actualización se lance realmente, nos tomaríamos estos rumores con cautela, ya que, aunque las imágenes parecen creíbles, no ha pasado mucho tiempo desde la última actualización de Pixel Feature Drop. Además, como señala 9to5Google, también esperamos que Android 16 QPR2 llegue antes de fin de año, y esto también incluirá una serie de nuevas funciones. Por lo tanto, el supuesto momento de esta actualización Feature Drop es un poco extraño.

