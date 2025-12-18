El Google Pixel 10 es el regalo perfecto para Navidad y estas funciones lo demuestran

Llegamos a la recta final del año, lo que significa que las festividades como "Navidad" están a la vuelta de la esquina, por ello, seguramente estás en busca del regalo perfecto, el Pixel 10.

Y lo mejor de todo es que se convertirá en el regalo ideal si sabes aprovechar todas sus funciones. Así que acá te dejamos una lista de ideas de cómo usar el Google Pixel 10 en momentos recurrentes en las fiestas decembrinas:

Usa "Agrégame" para que nadie se quede fuera del recuerdo

En la foto junto al árbol, en la selfie de la posada o en la toma familiar frente al nacimiento siempre falta alguien que tiene que tomar la foto. Con la función de Agrégame puedes usar a tu favor la inteligencia artificial para que eso no suceda. Esta función combina tomas de la misma escena y agregar a la persona que tomó la foto, creando una imagen final donde todos aparecen de forma natural.

(Image credit: Google)

Elige la foto en la que todos salen mejor

Durante las fiestas decembrinas todos quieren tomarse fotos en grupo, sin embargo, a veces la foto que elegimos porque salimos bien en ella, no es la misma foto en la que todos los del grupo salen mejor.

Para evitar esos conflictos la función de Toma Perfecta Automática del Google Pixel 10 es ideal; la Inteligencia Artificial te ayudará a poner la mejor toma de todos en una sola foto que deje a toda la familia o el grupo de amigos contentos.

(Image credit: Google)

Logra los mejores detalles durante el desfile navideño

Ya sea que estés tomando fotos en Reforma o en Times Square, con el Zoom de alta resolución de Google Pixel 10 Pro, puedes alcanzar los detalles más nítidos con ayuda de su Zoom x100 potenciado por Inteligencia Artificial. Nada está demasiado lejos como para lograr la mejor toma de tus recuerdos navideños.

Gemini: tu propio asistente de Santa virtual

Dentro del Google Pixel 10, Gemini se convierte en tu asistente de temporada:

Te sugiere recetas en segundos cuando no sabes qué llevar a la posada.

Te ayuda a escribir mensajes personalizados para tus regalos.

Te arma listas, recordatorios y rutas para evitar el tráfico y llegar a todas las reuniones.

Ofertas que hacen más fácil regalar tecnología esta Navidad

Esta temporada, varias promociones especiales hacen que estrenar o regalar tecnología sea aún más sencillo. Incluso quienes buscan una opción accesible pueden aprovechar ofertas del Google Pixel 9a, ideal para quien quiere un smartphone confiable y de bajo costo para empezar el año.