¿Cansado de quedarte sin batería? El HUAWEI nova 15 Max apuesta por 8,500 mAh

¿Eres de los que siempre que sale de casa procura llevar su cargador o una batería portátil? De ser así, esto te interesa, pues el Huawei nova 15 Max llegó para eliminar ese miedo de quedarte

Su arma secreta es una súper batería de 8,500 mAh, una de las más grandes que vas a encontrar en un teléfono tan delgado como éste. Y no se trata de un número para presumir en la ficha técnica: se trata de horas reales de TikToks, playlists, maratones de series y llamadas sin voltear a ver el porcentaje de batería.

Para que te des una idea de lo que significan esos 8,500 mAh, traducimos la batería al idioma que de verdad importa: el tiempo que pasas pegado a la pantalla.

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Series en streaming: hasta 23 horas de reproducción de video en streaming . Eso son más de 30 capítulos seguidos de tu serie favorita, o cerca de 11 películas completas sin tocar el cargador. La temporada entera con una sola carga.

hasta . Eso son más de de tu serie favorita, o cerca de completas sin tocar el cargador. La temporada entera con una sola carga. Llamadas que no se acaban: hasta 48 horas de llamadas continuas. Dos días enteros hablando sin parar. Sí, leíste bien: dos días. Obvio no pasarás dos días hablando sin parar, pero para esos días en los que tus amigos necesitan que estés al teléfono, la batería no será un problema.

(Image credit: HUAWEI)

Y si lo tuyo es ir de un lado a otro, la batería aguanta hasta 25 horas de navegación con mapas, ideal para esos roadtrips donde el plan se va armando sobre la marcha.

Y cuando por fin lo conectas, tampoco esperas horas y horas

La otra mitad de la magia se llama HUAWEI SuperCharge Turbo de 40 W. La idea es simple: pasar el menor tiempo posible enchufado. Lo conectas rápido mientras te bañas y sales con energía de sobra para el resto del día. Menos tiempo pegado a la pared, más tiempo afuera.

A esto se suma la tecnología Energy Booster, que exprime hasta la última gota de potencia con una conversión inteligente de energía, para que el rendimiento se mantenga estable incluso cuando la pila va de salida. Y, por si fuera poco, la batería cuenta con certificación SGS de 5 estrellas en tasa de descarga, lo que se traduce en una pila confiable que envejece bien y aguanta lo que pidas día con día.

Tu teléfono ahora también es la power bank del grupo

Aquí viene el detalle que te vuelve el héroe en los viajes o en el after party: la función de carga reversible. ¿A tu amigo se le murieron los audífonos? ¿A alguien del grupo ya no le prende el teléfono? El nova 15 Max les puede pasar un poco de energía rápido cuando lo necesiten. Eres tú, con tu batería gigante, salvando la noche.

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(Image credit: HUAWEI)

El HUAWEI nova 15 Max no se trata de cuánto dura la batería en una tabla de especificaciones, sino de todo lo que puedes hacer sin que esa duración sea un problema. Es la libertad de salir sin el cargador en la mochila, de no andar buscando contactos en cada café y de decirle adiós, para siempre, a la pregunta: "¿alguien tiene cargador?"

Porque al final un smartphone no es nada si te deja colgado. Y este, simplemente, no para. El HUAWEI nova 15 Max está disponible en la HUAWEI Experience Store y HUAWEI Online Store por $5,999.