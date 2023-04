Llega la increíble y poderosa RTX 4070, a un precio sumamente económico

Los PC Gamers estarán muy contentos de saber que ya, que ya llegó la nueva, poderosa y económica NVIDIA GeForce RTX 4070.

Ofrece todos los avances de la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace, incluido DLSS 3 renderizado neuronal, tecnologías de trazado de rayos en tiempo real y la capacidad de ejecutar la mayoría de los juegos modernos en más de 100 fotogramas por segundo a una resolución de 1440p, desde $599 dólares (unos $11,000 pesos mexicanos).

"Asegurate de que los juegos estén 'RTX ON' con ray tracing y DLSS, que se ha convertido en una prioridad principal para la mayoría de los jugadores de PC”, dijo Matt Wuebbling, vicepresidente de marketing global de GeForce en NVIDIA. “Con precios que comienzan en $599, el RTX 4070 es una actualización increíble para los jugadores que juegan con GPUs de la generación anterior”.

Juega a más de 100 FPS a 1440p con DLSS 3

Olvídate de los 60fps de ley, ahora con la 4070 disfrutarás en grande de 100 cuadros por segundo, con una resolución de 1440p y sobre todo, la tecnología única de trazado de rayos, junto con el DLSS 3.

La RTX 4070 permite que los juegos más nuevos como A Plague Tale: Requiem, Dying Light 2, Microsoft Flight Simulator, Warhammer 40,000: Darktide y otros títulos exigentes puedan superar los 100 cuadros por segundo

Ahora también el Ray Tracing ha mejorado, gracias a avances como Shader Execution Reordering (SER), Micromapa de Opacidad de última generación y motores de micromalla de desplazamiento. Estas innovaciones permiten que incluso los juegos más exigentes implementen simultáneamente múltiples efectos de ray tracing o incluso trazado de rayos completo, también conocido como Path Tracing, obteniendo realismo e inmersión.

Respecto a su rendimiento

En comparación con la RTX 2070 SUPER, la GeForce RTX 4070 es en promedio 2,6 veces más rápida con DLSS 3, y en promedio 1,4 veces más rápida que la GeForce RTX 3080 con DLSS 3.

DLSS 3 proporciona a las GPU Ada Lovelace un tremendo aumento de rendimiento, pero la GeForce RTX 4070 también sobresale en juegos tradicionales que no incluyen características más avanzadas como ray tracing y DLSS.

En estos juegos rasterizados, la GeForce RTX 4070 está a la par de la GeForce RTX 3080 mientras que funciona a casi la mitad de la potencia y ofrece 2 GB adicionales de memoria. Además, el subsistema de memoria de RTX 4070 se ha mejorado con 36 MB de caché L2 y 12 GB de memoria GDDR6X de ultra alta velocidad.

Si eres creador de contenido, esto es lo que estabas buscando

La GPU GeForce RTX 4070 viene respaldada por la plataforma NVIDIA Studio (opens in new tab), que permite a los creadores de contenido trabajar más rápido y de manera más inteligente con la aceleración RTX y las herramientas de IA. Al servicio de los creadores de transmisiones en directo hasta editores de video, la plataforma potencia 100 aplicaciones creativas, brindando estabilidad con NVIDIA Studio Drivers e incluye un potente conjunto de aplicaciones Studio, como NVIDIA Omniverse (opens in new tab)™, Canvas (opens in new tab) y Broadcast (opens in new tab).

Los streamers que implementen el codificador de video NVENC de NVIDIA de octava generación, con soporte para AV1, disfrutarán de un 40% más de eficiencia. Las transmisiones en vivo aparecerán como si la tasa de bits hubiera aumentado en un 40% — un gran impulso en la calidad de imagen para aplicaciones de transmisión populares como OBS Studio. AV1 ya es compatible en Discord con un lanzamiento completo que llegará pronto a YouTube a través de OBS Studio.

Los editores de video verán velocidades de exportación un 20% más rápidas, gracias a la octava generación de NVIDIA codificador en la GeForce RTX 4070, junto con AV1 incorporado en las mejores aplicaciones de edición de video. Y todos los creadores podrán beneficiarse de los nuevos Tensor Cores de cuarta generación para herramientas de IA, que proporcionan un aumento significativo del rendimiento de la última generación

La GeForce RTX 4070, estará a la venta a partir de mañana, a un costo de $599 dólares.