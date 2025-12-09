Pebble acaba de dar un adelanto de un nuevo y misterioso reloj inteligente, y estamos ansiosos por ver de qué se trata

Pebble ha adelantado un nuevo reloj inteligente en su sitio web y en las redes sociales.

El nuevo dispositivo parece ser una versión actualizada del Pebble Time Round.

Esto podría ocurrir casi una década después de que se dejara de fabricar el modelo original.

El Pebble Time Round tuvo una acogida un tanto dispar cuando se lanzó hace casi una década. Aunque nos encantó su diseño delgado y su facilidad de uso cuando lo probamos, tenía demasiados problemas, como una duración de la batería inferior a la media y un precio elevado, como para recomendarlo sin reservas.

El Time Round siguió el mismo camino que Pebble cuando la empresa cerró, pero ahora que Pebble ha vuelto a sacar relojes al mercado, la gente se pregunta si el Round podría tener otra oportunidad. Y esa idea acaba de recibir un gran impulso por parte de la propia Pebble con una nueva publicación en las redes sociales.

Una imagen animada subida a X por la cuenta oficial de Pebble muestra una esfera circular con un segundero que marca el tiempo. Debajo aparece el titular «Algo está por llegar...», seguido de la fecha del 9 de diciembre a las 7:00 a. m. PST. Es de suponer que se trata de la fecha y hora de lanzamiento de lo que sea que Pebble tenga planeado para el futuro.

El diseño circular parece ser una gran pista de que el dispositivo es una nueva versión del reloj inteligente Time Round. Pebble vende actualmente dos relojes, el Pebble Time 2 y el Pebble 2 Duo, y ambos tienen esferas rectangulares. El Pebble Time Round fue el único dispositivo anterior de la empresa que tenía una esfera circular, lo que convierte a una versión renovada en la principal candidata para el misterioso nuevo producto.

Posibilidades intrigantes

(Image credit: Pebble)

Los relojes Pebble siempre se han caracterizado por la larga duración de su batería, una tendencia con la que rompió el Pebble Time Round original al reducir la autonomía de los siete días habituales a solo dos. Esto se debió a que la pantalla era más brillante y detallada en comparación con otros modelos de Pebble, y esperamos que, en la década transcurrida desde su lanzamiento, Pebble haya sido capaz de combinar esa pantalla brillante y atractiva con una autonomía más impresionante.

También nos gustaría ver un diseño más moderno en la nueva versión. Uno de los inconvenientes del modelo original era el bisel increíblemente grueso que rodeaba toda la pantalla. Con los avances en la tecnología de las pantallas, eso debería ser cosa del pasado.

La página web de Pebble insinúa que podrían haber más novedades además del rumoreado nuevo Pebble Time Round. En la página de inicio de Pebble, encontrarás la misma imagen con el reloj y el mensaje «Algo está por llegar», además de un signo de interrogación sobre el texto «Próximamente: ¿Más cosas interesantes?». No hemos visto ningún indicio de lo que podría ser, ya sea un nuevo producto, una actualización de un dispositivo anterior o algo completamente diferente.

Si eras fan del Pebble Time Round original o estás buscando un reloj inteligente elegante y ligero para tu muñeca, vale la pena estar atento a las novedades sobre una versión actualizada del Time Round. Si se materializa, podría convertirse en uno de los relojes inteligentes más interesantes lanzados en los últimos meses.

