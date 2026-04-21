Apple afirma que ha sobrevivido a una "campaña legal implacable" contra el Apple Watch, lo que podría significar que una función clave para la salud volverá a tu muñeca

Se ha revocado la prohibición de las mediciones de oxígeno en sangre del Apple Watch

Un juez ha desestimado el recurso presentado contra esa decisión

Los seguidores de Apple podrían ver pronto el regreso de la función de oxígeno en sangre en toda su extensión

Apple ha estado envuelta en una larga disputa con la empresa de tecnología médica Masimo en torno a sus relojes inteligentes de gama alta, ya que esta última alega que todos los mejores modelos de Apple Watch infringen sus patentes.

En diciembre de 2023, esto dio lugar a una prohibición de importación de varios modelos de Apple Watch en Estados Unidos, incluidos el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2. Sin embargo, en un giro trascendental, esa decisión judicial fue recientemente revocada, y ahora un juez ha rechazado escuchar la apelación de Masimo, lo que supone una gran victoria para Apple.

Concretamente, Masimo había solicitado a la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (ITC) que restableciera la prohibición de importación que se había levantado recientemente contra los modelos de Apple Watch. Esa decisión se tomó en marzo y dictaminó que los dispositivos de Apple no infringían las patentes de Masimo. Pero un juez de la ITC se ha negado ahora a conceder la solicitud de Masimo (vía Reuters) y, como resultado, el caso ha sido cerrado.

El artículo continúa a continuación.

¿Qué significa eso para ti? Sencillamente, significa que pronto podrás comprar un Apple Watch con la función de oxígeno en sangre habilitada. Si quieres un Apple Watch y ese tipo de seguimiento médico es importante para ti, esa será una gran noticia.

Aunque este último acontecimiento podría parecer que pone fin al tira y afloja entre las dos empresas, Masimo todavía tiene otras opciones. Podría apelar ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, aunque la empresa aún no ha comentado si lo hará. El tiempo dirá hasta dónde quiere llegar antes de poner fin a la disputa.

Esto aún no ha terminado

(Image credit: Future)

La sentencia judicial original contra Apple obligó a la empresa de Cupertino a desactivar la función de medición de oxígeno en sangre en todos sus mejores modelos de Apple Watch, privando por completo a los usuarios de la posibilidad de controlar su salud de esta manera tan importante.

Más tarde, Apple ideó una solución alternativa mediante la cual los usuarios podían tomar una lectura de oxígeno en sangre en su reloj y luego ver ese dato en su iPhone, lo que aparentemente eludía la sentencia. Pero seguía siendo inferior a poder medir los niveles de oxígeno en sangre y ver el resultado en el mismo dispositivo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ahora que se ha rechazado la apelación de Masimo, sin embargo, nada de eso debería ser necesario ya. Se ha despejado el camino para que Apple restaure su función de medición de oxígeno en sangre en sus dispositivos portátiles y recupere una herramienta que se ha echado mucho de menos en sus dispositivos.

Tras el rechazo de la apelación de Masimo, Apple declaró: «Agradecemos a la ITC su decisión, que garantiza que podamos seguir ofreciendo esta importante función de salud a nuestros usuarios. Durante más de seis años, Masimo ha librado una implacable campaña legal contra Apple, y casi todas sus demandas han sido rechazadas».

Sin embargo, dado que Masimo aún puede apelar —y que Apple está apelando contra una sentencia independiente de 634 millones de dólares que perdió en noviembre de 2025—, es posible que aún no hayamos visto el final de esta larga saga.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.