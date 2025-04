Xbox celebra el Día de la Tierra con acciones reales

¿Sabías que el 22 de abril es el Día de la Tierra? Así como lo lees, sin duda, una fecha clave para reflexionar sobre el impacto ambiental y promover iniciativas que protejan el planeta en cada aspecto de nuestra vida, incluso el entretenimiento con videojuegos.

Por ello, queremos invitarte a evaluar el impacto que tenemos todas las personas en el medio ambiente y compartirte algunas de las iniciativas y herramientas que Xbox está impulsando para alcanzar un futuro más sostenible desde el universo del Gaming.

Todo parte del compromiso de Xbox por reducir su impacto ambiental para contribuir al objetivo de Microsoft de ser una empresa carbono negativa, positiva en agua y con cero residuos para 2030. Es así como Xbox diseña, fabrica y distribuye sus productos de tal manera que ofrezca oportunidades para que la comunidad global de jugadores también pueda contribuir con acciones cotidianas.

