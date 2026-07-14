Un exproductor de Rockstar bromea diciendo que está "bastante contento" de no estar trabajando en GTA 6 por lo "monstruoso" que parece: "Cada vez que sacan un GTA, es ridículamente más grande que el anterior"

El exproductor de Rockstar Games, John Ricchio, cree que Grand Theft Auto 6 tendrá una escala "monstruosa".

Afirma que la desarrolladora suele hacer que cada juego sea más grande que el anterior.

Sin embargo, no querría trabajar en el juego debido a lo ambicioso que es.

El exproductor de Rockstar Games, John Ricchio, cree que Grand Theft Auto 6 será un juego gigantesco y se alegra de no estar trabajando en un proyecto tan ambicioso.

En una nueva entrevista de podcast con Kiwi Talkz, en la que el desarrollador habló sobre su paso por Rockstar y la cultura de horas extras que conllevaba el puesto, se le preguntó a Ricchio si había alguna parte de él que quisiera trabajar en GTA 6, o si pensar en el proyecto le causaba estrés.

"Creo que el hecho de que cada vez que lanzan un GTA, este sea ridículamente más grande que el anterior es algo en lo que pienso", dijo Ricchio. "Solo puedo imaginarme el tamaño de GTA 6. Debe de ser monstruoso, o si no monstruoso, probablemente sea mucho más detallado".

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GTA 6 contará con un mapa de Vice City mucho más extenso, lo que permitirá a los jugadores explorar varias regiones de Leonida. También habrá un sinfín de actividades y elementos del mundo abierto a los que acceder, incluyendo talleres de autos, tiendas de ropa, peluquerías, refugios, así como embarcaciones que los jugadores podrán utilizar en el agua.

El desarrollador sugirió que si Rockstar "mantuviera el mismo tamaño que GTA 5, que era significativamente más grande que GTA 4 y significativamente más grande que RDR [Red Dead Redemption], y continuara desarrollando a partir de ese marco, GTA 6 será un juego enorme".

"Entre RDR y GTA, creo que fueron aumentando continuamente el tamaño del mundo, lo cual es algo muy importante, ¿no?", dijo. "Hay mucho más que construir. Hay que lidiar con un rendimiento mucho mayor. Hay muchas cosas que tomar en cuenta al optar por un mundo más grande, pero realmente te hace sentir que estás en un lugar, ¿no? Te hace sentir que estás en un lugar enorme".

Por esta razón, Ricchio agregó en tono de broma que está "bastante contento" de no estar trabajando en el juego.

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#212 - John Ricchio On GTA 5, GTA 6, Rockstar, RDR1, Leadership, AI, Crunch, Cut Content etc. - YouTube Watch On

"No es que no fuera genial trabajar con esa gente. Todavía pienso en mis equipos de Rockstar todo el tiempo", dijo.

"Es realmente difícil, y es una etapa dura de tu carrera cuando trabajas tan duro en algo; llegar al final y ver que la gente se emociona de verdad con lo que has hecho es simplemente mágico, es muy gratificante.

"Nunca olvidaré algunos de los momentos con el público en los eventos de Max Payne o de RDR, e incluso de GTA; participamos en partes muy específicas, pero el simple hecho de que la gente se entusiasme tanto con lo que has creado o con ser parte de algo... Es increíble. Es una sensación maravillosa crear algo, dedicarle mucho tiempo y que la gente lo aprecie".

Ricchio continuó diciendo que, si aún estuviera en el estudio trabajando en GTA 6, no estaría de acuerdo con la forma en que funcionan las cosas actualmente, lo cual "probablemente me llevaría a irme".

"He aprendido mucho sobre las diferentes formas en que se pueden hacer las cosas y las distintas maneras de desarrollar proyectos exitosos, aunque sean un poco difíciles, y no es necesario hacerlo a costa de agotar a la gente", dijo el desarrollador. "Claramente funciona, y hacen juegos que tienen mucho éxito, y espero que GTA [6] tenga mucho éxito incluso con un precio más alto".

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