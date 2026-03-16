Según se informa, Microsoft canceló su campaña de marketing "Esto es una Xbox"

La campaña de marketing de Microsoft "This is an Xbox (Esto es una Xbox)" parece haber sido retirada.

La página web de la campaña ha sido eliminada.

Esto ocurre después de que el mes pasado se instalara una nueva dirección en Xbox.

Microsoft parece haber retirado su peculiar campaña de marketing "Esto es una Xbox" tras los cambios en su dirección.

Tal como informó inicialmente Game Developer , la publicación oficial de Xbox Wire sobre la estrategia de marketing ha sido eliminada, lo que sugiere que Microsoft ha decidido darla por terminada.

Al hacer clic en el enlace restante del anuncio original, aparece un mensaje de error 404 en una página web en blanco, con el mensaje: "No podemos encontrar la página que está buscando".

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Si visitas Archive Today , la publicación original aún está disponible y dice: "This Is an Xbox invita a la gente a jugar con Xbox en múltiples dispositivos y pantallas. Muestra la evolución de Xbox como una plataforma que se extiende a través de dispositivos, con imágenes llamativas, icónicas y divertidas, y un tono desenfadado".

La campaña, que se inició en 2024, afirmaba que las tabletas, los teléfonos, los televisores inteligentes Samsung, el Amazon Fire TV Stick y otros dispositivos similares, todos contaban como "una Xbox" y, en esencia, promovía la idea de que los jugadores no necesitarían comprar una Xbox Series X, una Xbox Series S o una Xbox One para jugar a sus juegos favoritos.

Según un informe de The Verge del mes pasado, la campaña publicitaria "ofendió a muchos empleados de Xbox internamente" y, al parecer, fue impulsada en su momento por la expresidenta de Xbox, Sarah Bond, quien renunció a su cargo la semana pasada tras la jubilación del director ejecutivo de juegos de Microsoft, Phil Spencer .

Tras la jubilación de Spencer y la dimisión de Bond, Asha Sharma, ejecutiva de la división CoreAI de Microsoft, asumió el cargo de directora ejecutiva de Xbox Gaming y emitió un comunicado en ese momento prometiendo "el regreso de Xbox".

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Aunque Microsoft no ha anunciado nada formalmente, parece que bajo la nueva dirección, la campaña "Esto es una Xbox" ha llegado a su fin.

Por otro lado, Microsoft ha compartido nuevos detalles sobre su consola Xbox de próxima generación, Project Helix, y ha confirmado que la versión alfa se proporcionará a los desarrolladores en 2027 .

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