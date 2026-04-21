Se anunció un control inalámbrico y unos audífonos para Xbox de edición limitada de Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 contará con una colección de edición limitada que incluye un control inalámbrico y unos audífonos para Xbox

Tanto el control como los audífonos saldrán a la venta junto con el juego el 19 de mayo

El control costará 89,99 $ / 84,99 £, y los audífonos costarán 134,99 $ / 124,99 £

Xbox presentó oficialmente su nueva colección de controles inalámbricos y audífonos Xbox edición limitada de Forza Horizon 6.

La colección, que se filtró a principios de este mes, saldrá a la venta junto con Forza Horizon 6 el 19 de mayo de 2026, y está diseñada con colores vivos y motivos inspirados en el escenario japonés del juego.

El control inalámbrico de Xbox costará 89,99 $ / 84,99 £ / 89,99 €, lo que supone 10 $ / 10 £ / 10 € más que el control de edición limitada de Doom: The Dark Ages que se lanzó el año pasado.

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El control es «uno de los más llamativos que Xbox ha lanzado jamás», con una carcasa superior azul cian transparente y detalles en verde voltio, rosa intenso y plateado.

«La inspiración principal del diseño surgió de las carreteras Touge de Japón», afirmó la empresa en la publicación de Xbox Wire. «Las Touge —carreteras sinuosas y estrechas que se encuentran en las laderas de las montañas japonesas— son aclamadas como la cuna del drifting, por lo que una vista aérea de estas emocionantes rutas era el homenaje perfecto a las carreras callejeras japonesas».

Introducing the Forza Horizon 6 Limited Edition Controller and Headset - YouTube Watch On

Los audífonos inalámbricos de edición limitada de Forza Horizon 6 también estarán disponibles por separado a un precio de 134,99 $ / 124,99 £ / 134,99 €.

Al igual que el control, los audífonos siguen la misma temática con un diseño transparente en cian y verde voltio, y «creados pensando en los superfans de Forza, con toques especiales como el logotipo en rosa intenso que evoca la estética de los equipos de boxes y gráficos inspirados en las pistas de carreras en el interior de los auriculares».

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Tanto el control como los audífonos cuentan con capacidades Xbox Wireless y Bluetooth, lo que significa que pueden conectarse a cualquier consola Xbox Series X|S y Xbox One, PC, dispositivos móviles y dispositivos en la nube.

Ya se pueden realizar pedidos anticipados en Xbox y en los minoristas participantes.

También se ha anunciado una base de carga 8BitDo de edición limitada de Forza Horizon 6 para mandos inalámbricos de Xbox, a juego con la colección, por 34,99 $, y se espera que se envíe el 8 de junio de 2026. and participating retailers.

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