Se anunció un control inalámbrico y unos audífonos para Xbox de edición limitada de Forza Horizon 6
La colección saldrá a la venta junto con el juego el 19 de mayo
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
- Forza Horizon 6 contará con una colección de edición limitada que incluye un control inalámbrico y unos audífonos para Xbox
- Tanto el control como los audífonos saldrán a la venta junto con el juego el 19 de mayo
- El control costará 89,99 $ / 84,99 £, y los audífonos costarán 134,99 $ / 124,99 £
Xbox presentó oficialmente su nueva colección de controles inalámbricos y audífonos Xbox edición limitada de Forza Horizon 6.
La colección, que se filtró a principios de este mes, saldrá a la venta junto con Forza Horizon 6 el 19 de mayo de 2026, y está diseñada con colores vivos y motivos inspirados en el escenario japonés del juego.
El control inalámbrico de Xbox costará 89,99 $ / 84,99 £ / 89,99 €, lo que supone 10 $ / 10 £ / 10 € más que el control de edición limitada de Doom: The Dark Ages que se lanzó el año pasado.El artículo continúa a continuación.
El control es «uno de los más llamativos que Xbox ha lanzado jamás», con una carcasa superior azul cian transparente y detalles en verde voltio, rosa intenso y plateado.
«La inspiración principal del diseño surgió de las carreteras Touge de Japón», afirmó la empresa en la publicación de Xbox Wire. «Las Touge —carreteras sinuosas y estrechas que se encuentran en las laderas de las montañas japonesas— son aclamadas como la cuna del drifting, por lo que una vista aérea de estas emocionantes rutas era el homenaje perfecto a las carreras callejeras japonesas».
Los audífonos inalámbricos de edición limitada de Forza Horizon 6 también estarán disponibles por separado a un precio de 134,99 $ / 124,99 £ / 134,99 €.
Al igual que el control, los audífonos siguen la misma temática con un diseño transparente en cian y verde voltio, y «creados pensando en los superfans de Forza, con toques especiales como el logotipo en rosa intenso que evoca la estética de los equipos de boxes y gráficos inspirados en las pistas de carreras en el interior de los auriculares».
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Tanto el control como los audífonos cuentan con capacidades Xbox Wireless y Bluetooth, lo que significa que pueden conectarse a cualquier consola Xbox Series X|S y Xbox One, PC, dispositivos móviles y dispositivos en la nube.
Ya se pueden realizar pedidos anticipados en Xbox y en los minoristas participantes.
También se ha anunciado una base de carga 8BitDo de edición limitada de Forza Horizon 6 para mandos inalámbricos de Xbox, a juego con la colección, por 34,99 $, y se espera que se envíe el 8 de junio de 2026. and participating retailers.
El mando de colores neón tan llamativo, creado para celebrar el lanzamiento de Forza Horizon 6, ya se puede reservar en numerosas tiendas tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, y seguro que tendrá mucho éxito.
Otros vendedores en US: Amazon - $89.99 | Best Buy - $89.99 | GameStop - $89.99 | Microsoft - $89.99
Links para los fans de UK: Amazon - £84.99 | Very - £84.99 | Smyths Toys- £84.99 | Microsoft - £84.99
Estos auriculares de aspecto moderno ya están disponibles para reservar y se pueden pedir en diversos comercios desde este mismo momento, para que puedas lucirlos mientras recorres tranquilamente los paisajes y las vistas urbanas de Japón el día del lanzamiento.
Vendedores en US: Amazon - $134.99 | Best Buy - $134.99 | GameStop - $134.99 | Microsoft - $134.99
Links de UK: Amazon - £124.99 | Very - £124.99 | Smyths Toys - £124.99 | Microsoft - £124.99
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
- Demi WilliamsContributor