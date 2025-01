¿Por qué espero que los Amiibo sigan teniendo futuro en Nintendo Switch 2?

¿Conocen la línea de figuras coleccionables "Amiibo" de Nintendo? ¿Qué creen que suceda con ellos con la llegada de Nintendo Switch 2?

Durante la última década, Wii U y Nintendo Switch han ofrecido una forma relativamente asequible de adquirir productos oficiales de Nintendo, pero también han servido para desbloquear cosas como cosméticos y características de los mejores juegos de Nintendo Switch.

Sin embargo, a medida que nos acercamos a la presentación oficial de Nintendo Switch 2, los amiibo son un aspecto que no se ha tocado. Y, de hecho, se han visto eclipsados en gran medida por las incesantes filtraciones y rumores sobre Nintendo Switch 2. Además, tengo la sensación de que la novedad de estos coleccionables ya hace tiempo que pasó, y la compatibilidad de las figuras con los juegos ha disminuido en los últimos años.

Me pregunto cuáles son los planes de Nintendo para los amiibo con la nueva consola, si es que hay alguno. Hasta ahora no han sido una gran prioridad, ya que el año pasado solo llegaron un puñado de figuras y actualmente no hay nada previsto para 2025. Teniendo esto en cuenta, ¿podemos esperar un goteo igual de lento a lo largo del ciclo de vida de Nintendo Switch 2, o es más probable que Nintendo cese la producción por completo? Hablemos de ello.

Amiibo

(Image credit: Shutterstock/Tinxi)

Empecemos con una noticia potencialmente positiva. Nintendo ha confirmado que la sucesora de Switch será retrocompatible con los juegos originales de Nintendo Switch. Como tal, es razonable suponer que Nintendo Switch 2 contará con funcionalidad NFC (comunicación de campo cercano) para escanear las figuras amiibo existentes. De lo contrario, las funciones amiibo de juegos como Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 3 y Fire Emblem Engage probablemente no funcionarán.

Esto, obviamente, sería algo muy bueno. La mitad del atractivo de las figuras amiibo son los añadidos desbloqueables que aportan a ciertos juegos, aunque la mayoría de las veces se trate de un puñado de pequeños cosméticos u objetos. Pero esto significa que este aspecto de las figuras amiibo no quedará obsoleto, sobre todo porque muchos jugadores cambiarán sus viejas consolas Switch para conseguir fondos para el nuevo sistema.

Volviendo al aspecto de la retrocompatibilidad, esto es lo que me lleva a pensar que Nintendo no se deshará de amiibo para Switch 2. Simplemente porque sin el lector NFC, los amiibo no se pueden usar. Sencillamente porque sin un lector NFC, el único punto de venta de los amiibo se vuelve totalmente redundante. Por supuesto, son figuras coleccionables, pero también sirven para jugar.

Gran oferta

(Image credit: Nintendo)

Creo que los lanzamientos de amiibo serán mucho menos frecuentes en general, y esto es algo que ya hemos visto suceder en los últimos años. Solo siete figuras de amiibo fueron lanzadas en 2024. Dos fueron para Xenoblade Chronicles 3, cuatro para Splatoon 3 y la figura de amiibo de Sora basada en su aparición como personaje jugable en Super Smash Bros. Ultimate.

También es importante destacar que estas figuras de amiibo salieron mucho después de los lanzamientos de sus respectivos juegos o apariciones. Los amiibo de Xenoblade Chronicles 3 salieron en enero de 2024, casi un año y medio después de la fecha de lanzamiento original del juego. El amiibo de Sora salió en febrero, casi dos años y medio después de su debut en Smash. Y luego están los amiibo de Splatoon 3, lanzados en septiembre, dos años después del lanzamiento original del juego y casi siete meses después de la expansión Side Order DLC. Basta decir que los lanzamientos de amiibo no han sido tan oportunos como antes.

Y esto no es solo un problema reciente. Los amiibo siempre han enfrentado grandes problemas de oferta y demanda, e incluso las figuras lanzadas junto con sus respectivos juegos - como las de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - han sido alarmantemente escasas. La aparente falta de disposición de Nintendo para combatir a los revendedores tampoco ha ayudado en este aspecto.

Entonces, hay una posibilidad de que los costos de producción de las figuras de amiibo, desde el desarrollo hasta las cadenas de suministro, hayan superado el retorno de inversión para Nintendo. No creo que esto signifique que la compañía deje de producir amiibo por completo, pero apuesto a que los lanzamientos se reducirán en general. A menos que estemos recibiendo un nuevo título de Super Smash Bros. para el Nintendo Switch 2, en cuyo caso podría haber un incentivo para lanzar una gran cantidad de figuras nuevas de todos los luchadores que participen en ese juego, si es que ocurre.

Reflexiones finales

¿Debería Nintendo deshacerse de los amiibo en Switch 2? No, no lo creo, y no me gustaría que los amiibo se convirtieran de repente en algo completamente irrelevante. Al fin y al cabo, los amiibo siguen siendo pequeños objetos coleccionables con mucho encanto que pueden ofrecer a los fans de Nintendo una forma de conseguir merchandising oficial a precios relativamente razonables.

Dicho esto, hay un montón de mejoras que Nintendo puede emplear para que conseguir figuras amiibo sea mucho más fácil. Un calendario de lanzamientos más relajado y que prime la calidad sobre la cantidad es imprescindible. También me encantaría que Nintendo combatiera a los revendedores de una forma más significativa, posiblemente limitando el stock de amiibo a su propia tienda y poniendo un límite estricto a la cantidad de figuras que puede comprar una persona.

Es cierto que los amiibo no están precisamente en el primer puesto de la lista de deseos de la mayoría de los fans de Nintendo Switch 2. La mayoría están preocupados, por supuesto, por los amiibo. A la mayoría, por supuesto, le preocupan las mejoras en el rendimiento, las funciones y los juegos a los que podremos jugar en el momento del lanzamiento. Pero sigo pensando que los amiibo tienen cabida en la nueva generación de consolas, y espero que sigan siendo compatibles de algún modo con Nintendo Switch 2.