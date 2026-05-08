NVIDIA festeja una década de las GeForce GTX 10, las GPUs que marcaron al gaming moderno

¿Sabías que la serie GeForce GTX 1O, la galardonada línea de GPU basadas en la arquitectura Pascal está cumpliendo 10 años?

Así como lo lees y para conmemorar la ocasión, la compañía invita a la comunidad a participar en la celebración compartiendo sus recuerdos favoritos con la serie GTX 10, así como momentos inolvidables en juegos que definieron ese año, como Battlefield 1, Dark Souls III, Dishonored 2, DOOM (2016), Overwatch, Titanfall 2 e The Witcher 3: Blood and Wine.

La GeForce GTX 1080, uno de los modelos más destacados de la línea, contaba con una GPU con arquitectura Pascal de 16 nm, equipada con 7,200 millones de transistores, memoria GDDR5X de alta velocidad y la Founders Edition con una construcción de aluminio y un sistema de refrigeración por cámara de vapor.

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Las celebraciones se están llevando a cabo en los canales oficiales de GeForce en las redes sociales, con contenido especial retrospectivas, gameplay y la serie "Did You Know", destacando el legado de la serie GTX 10 y su impacto en el mundo de los videojuegos para PC.