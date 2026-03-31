No se trata de una filtración de GTA 6, pero los fans han descubierto un tesoro oculto de recursos de GTA 4 y un modo "Zombies" sin terminar en un kit de desarrollo de Xbox 360

Se ha descubierto que una Xbox 360 comprada de segunda mano es en realidad un antiguo kit de desarrollo de Rockstar Games

La consola incluye una versión preliminar de Grand Theft Auto 4 y un disco duro de 120 GB repleto de material inédito

Entre ese material se encuentra contenido eliminado, incluido lo que parece ser un modo de zombis

Los fans han descubierto una colección de recursos ocultos de Grand Theft Auto 4 en una Xbox 360 de segunda mano que resultó ser un kit de desarrollo de Rockstar Games.

El usuario "janmatant" compartió su hallazgo en el sitio web de fans GTA Forums, revelando que compró la consola en un mercadillo en Edimburgo, Escocia, por 5 libras (aproximadamente 7 dólares), la misma ciudad donde se encuentra la desarrolladora Rockstar North.

Las imágenes publicadas en el foro muestran la Xbox 360 blanca de segunda mano con una pegatina en la parte superior que dice «Rockstar North Ltd» y lleva el logotipo de Rockstar Games, pero es el contenido del disco duro de 120 GB lo que tiene a los fans de GTA enloquecidos.

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«Ha salido algo grande», dijo un usuario en los comentarios de la publicación.

Tras investigar un poco, se descubrió que el hardware parece contener una versión preliminar de 2007 de GTA 4, junto con un tesoro de recursos inacabados y no publicados que ahora se han subido a Internet Archive.

Además de recursos relacionados con el ferry que parecen haber sido eliminados del juego principal pero que se utilizaron en escenas cinemáticas y tráilers, los fans también han descubierto diferentes emisoras de radio y canciones que difieren de la versión lanzada, así como armas no utilizadas como un revólver, una pistola con silenciador, animaciones sin terminar y versiones beta de modelos de personajes.

Pero el mayor hallazgo es lo que parece ser un modo zombis sin terminar, que incluía objetos y elementos específicos como cadáveres ensangrentados de policías y una camilla de hospital.

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Según informa Kotaku, Obbe Vermeij, un exdesarrollador de Rockstar Games que trabajó en GTA 4, ha declarado desde entonces en una publicación en X / Twitter que no recuerda mucho sobre un modo zombis, y sugirió que se trataba de un «experimento» de un equipo de artistas y otros desarrolladores «que no funcionó».

«Hubo muchos de esos», añadió Vermeij.

A los fans les llevará un tiempo analizar por completo los 120 GB de contenido, pero al menos tendrán algo con qué entretenerse mientras esperamos Grand Theft Auto 6, que se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

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