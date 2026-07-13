Llega a Nintendo Switch 2 un magnífico juego de carreras de mundo abierto, que por fin nos ofrece una alternativa digna a Forza Horizon

Ubisoft ha revelado que The Crew Motorfest llegará a Nintendo Switch 2

La versión para esta consola se lanzará el 8 de octubre de 2026

Además de la versión digital, está prevista una edición física

Con toda la atención puesta en el recién lanzado Assassin's Creed Black Flag Resynced, es muy probable que se te haya pasado por alto uno de los anuncios más interesantes de Ubisoft. La semana pasada, la compañía confirmó discretamente que The Crew Motorfest llegará a Nintendo Switch 2.

Fuera del radar "Under the Radar" es nuestra forma de destacar juegos geniales que tal vez se te hayan pasado por alto. A través de una combinación regular de noticias y artículos de fondo, hablaremos de experiencias geniales que, en nuestra opinión, no han encontrado la audiencia que se merecen. Lee la serie completa aquí.

En mi opinión, esta es una excelente noticia, ya que la Switch 2 realmente necesitaba más juegos de carreras de calidad.

Claro, está el excelente Mario Kart World (sin mencionar Kirby Air Riders), pero si buscas algo un poco más realista, tu única opción real hasta ahora ha sido Grid Legends: Definitive Edition, que se enfoca exclusivamente en carreras en pista.

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The Crew Motorfest es una auténtica experiencia AAA de mundo abierto que te permite conducir por cualquier lugar en cientos de autos con licencia oficial, además de algunos aviones y botes cuando quieras darle un toque de emoción.

Está ambientado en una recreación a gran escala de Hawái, con un montón de ciudades y lugares emblemáticos del mundo real representados, en medio de la celebración de un enorme festival internacional de autos. Sí, es una premisa muy similar a la de los juegos de Forza Horizon, pero ¿es eso realmente algo malo?

Es una fórmula probada y, dado que aún no hay noticias sobre un lanzamiento de Forza Horizon 6 para Nintendo Switch 2, creo que The Crew Motorfest cubrirá un nicho muy importante.

El lanzamiento está previsto para el 8 de octubre, con una versión física en tiendas planeada junto con el lanzamiento digital.

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