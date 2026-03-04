Leon S. Kennedy esconde un gran secreto en Resident Evil Requiem, pero primero tendrás que completar el juego para descubrirlo

Leon S. Kennedy esconde un gran secreto sobre sí mismo en Resident Evil Requiem.

El secreto solo se puede descubrir después de completar el juego.

El arte conceptual también parece confirmar las teorías de los jugadores.

Deslinde de responsabilidad Este artículo contiene spoilers de Resident Evil Requiem.

Capcom ha escondido un gran secreto sobre Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem que solo se descubre cuando los jugadores llegan al final del juego.

La última entrega de la franquicia Resident Evil salió a la venta la semana pasada y los jugadores ya están completando el juego, algunos incluso en su segunda o tercera partida.

Pero hay un momento concreto en la escena final que tiene a los fans volviéndose locos con sus teorías (según informa IGN).

Al final del juego, se puede ver a Leon alejándose de Grace y quitándose los guantes negros. Entonces, si se mira de cerca, se puede ver cómo mete la mano en el bolsillo trasero y se pone algo que parece un anillo en el dedo.

Es difícil de ver porque está bastante oscuro, pero los fans han ampliado la escena y se ve un destello cuando se lo pone en el dedo anular izquierdo, lo que sugiere que Leon S. Kennedy es un hombre casado. Lo sentimos, chicos, lo mantuvimos en secreto.

Hablando en serio, después de completar el juego por primera vez, los jugadores también pueden ir al menú principal para ver características adicionales, incluyendo arte conceptual. Allí los jugadores pueden desbloquear la ficha del personaje de Leon, que muestra su diseño general, así como sus manos, la derecha con la infección negra y la izquierda con el anillo de bodas de oro en el dedo anular.

Es un secreto que se mantiene hasta el último momento del juego, ya que Leon parece volver a su vida normal tras otra experiencia cercana a la muerte.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Entonces, ¿quién es la misteriosa esposa a la que va a volver a casa? ¿Alguien que los fans ya conocen o un personaje completamente nuevo que aún no nos han presentado?

Muchos fans creen que se trata de Claire Redfield, su coprotagonista en Resident Evil 2 y hermana de Chris Redfield, quien aparece mencionado al final del juego.

Otros piensan que Leon podría estar casado con Ada Wong, con quien compartió pantalla en Resident Evil 2, Resident Evil 4 y Resident Evil 6. Ada también es un personaje jugable en Separate Ways, un contenido descargable (DLC) para Resident Evil 4.

«Puede que no esté casado en el sentido tradicional, con perro y valla blanca, pero creo que simbólicamente ya no está disponible», dijo el usuario «UnusualShopping» en Reddit.

«El romance ha sido un conflicto en su vida. Parte de su trayectoria particular hacia adelante es dejar atrás su personalidad de donjuán. Espero que él y Ada, fuera de la pantalla, hayan llegado a un entendimiento más oficial. Tiene otras opciones que serían buenas parejas, pero narrativamente, si no es Ada, ¿para qué sirvió todo ese desarrollo?».

En cualquier caso, la pareja comparte mucha historia, pero ¿podría su química haber culminado finalmente en un matrimonio?

Capcom suele lanzar nuevos DLC después de cada juego de Resident Evil, así que espero que la expansión ofrezca más pistas sobre la misteriosa pareja de Leon. Quizás incluso podamos jugar con ellos.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.