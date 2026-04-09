La versión para Nintendo Switch 2 de "007 First Light" se ha pospuesto hasta "más adelante este verano"

El lanzamiento de «007 First Light» para Nintendo Switch 2 se ha retrasado

IOI afirma que el juego saldrá a la venta "a finales de este verano"

Las versiones para PS5, Xbox Series X|S y PC siguen previstas para el 27 de mayo

IO Interactive ha anunciado que la versión para Nintendo Switch 2 de 007 First Light se ha retrasado hasta este verano (el verano del hemisferio norte, claro está).

En una nueva publicación en redes sociales, el desarrollador confirmó que, aunque las versiones para PS5, Xbox Series X|S y PC siguen previstas para el próximo 27 de mayo, los usuarios de Switch 2 tendrán que esperar un poco más para jugar.

«007 First Light llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 27 de mayo de 2026, y a Nintendo Switch 2 a finales de este verano», dijo IOI. «Estamos emocionados de ver a los jugadores descubrir la historia de los orígenes de James Bond reimaginada, y esperamos ofrecerles la mejor experiencia de juego posible en todas las plataformas».

El artículo continúa a continuación.

IOI retrasó First Light para todas las plataformas a principios de este año respecto a su fecha de lanzamiento original del 26 de marzo, alegando la necesidad de tiempo de desarrollo adicional para centrarse en pulir y perfeccionar el juego.

Aunque el estudio de Hitman no dio una razón para el último retraso, es probable que el equipo necesite más tiempo para pulir la edición de Switch 2.

007 First Light sigue la historia de un joven James Bond, interpretado por el actor Patrick Gibson, en una historia de origen reinventada que lo llevó a convertirse en el mejor agente del M16.

TechRadar Gaming tuvo la oportunidad de ver un avance de 007 First Light en septiembre, y el editor en jefe Rob Dwiar escribió que el juego «se parece mucho al videojuego de James Bond que todos hemos estado esperando» y "parece tener el ADN distintivo de Hitman corriendo por sus venas".

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Por otra parte, en el marco de los preparativos para el lanzamiento del juego, Sony ha presentado un nuevo control de PS5 de edición limitada inspirado en James Bond y en el próximo juego, y las reservas comenzarán la próxima semana, el 17 de abril.

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