Hoja de ruta de Arc Raiders: esto es lo que sabemos sobre la actualización de diciembre y el futuro del juego

Arc Raiders ya está disponible para PC y consolas, y ya es muy popular. He estado jugando al nuevo shooter de extracción y me ha parecido una experiencia emocionante y novedosa, tan divertida en solitario como con un grupo de amigos. Además, hay muchas actualizaciones previstas para 2025, ahora que se ha dado a conocer la hoja de ruta de Arc Raiders.

Después de haber probado otros shooters de extracción, me complace informar de que Arc Raiders me ha enganchado al género por primera vez. Me ha sorprendido especialmente lo cooperativos y amables que han sido los demás jugadores, y los tensos tiroteos que se producen hacia el final de una partida son de infarto. Si Arc Raiders sigue cambiando con el tiempo, es muy probable que ocupe un lugar destacado en nuestra lista de los mejores juegos para PC de 2025 cuando termine el año.

Aquí está la hoja de ruta de Arc Raiders, en la que se detallan todas las actualizaciones importantes previstas hasta finales de 2025. Incluye información sobre cuándo se espera que llegue el próximo mapa, así como detalles sobre los próximos eventos de la comunidad.

Arc Raiders - Hoja de ruta

(Image credit: Embark)

Puedes ver la hoja de ruta de Arc Raiders en la imagen que aparece arriba. Abarca hasta finales de año, con algunas actualizaciones detalladas también para más adelante. Estos son los detalles más importantes:

Ola de frío (diciembre): condiciones del mapa con nevadas, evento "Llamas titilantes", ventana de salida de la expedición, nuevo mazo de asaltantes, nuevas misiones.

En curso: nuevas condiciones del mapa, nuevas hazañas y pruebas, nuevos cosméticos, actualizaciones de calidad de vida.

Arc Raiders - Actualización de diciembre

(Image credit: Embark)

La actualización Cold Snap llegará en diciembre, con cambios en los mapas y un evento llamado Flickering Flames. También habrá una nueva baraja Raider Deck con la que jugar, que seguramente añadirá nuevos aspectos y otros elementos cosméticos. Aquí está la lista completa de novedades:

Condiciones del mapa de nevadas

Evento "Llamas titilantes"

Ventana de salida de la expedición

Nueva baraja de asaltantes

Nuevas misiones

Preguntas frecuentes sobre la hoja de ruta de Arc Raiders

(Image credit: Embark)

¿Las futuras actualizaciones de Arc Raiders serán gratuitas? Me he puesto en contacto con representantes de Embark Studios y puedo confirmar que el contenido descrito en la hoja de ruta de Arc Raiders (mapas, eventos, armas, ARC, etc.) será gratuito y estará disponible para todos los jugadores. Ten en cuenta que los artículos cosméticos son una excepción y pueden añadirse como artículos de pago a través de la tienda del juego.

¿Cuándo será la próxima actualización de Arc Raiders? La próxima actualización importante de Arc Raiders es la actualización Cold Snap de diciembre. Esta añade nuevas condiciones al mapa, la ventana Expedition Departure y una nueva baraja Raider Deck con la que jugar. Aún no tenemos una fecha para esta actualización, pero ya estamos en diciembre, así que no debería tardar mucho.

¿Cuándo saldrá el nuevo mapa de Arc Raiders? El próximo mapa que se lanzará en Arc Raiders es Stella Montis, y saldrá a la venta en algún momento de noviembre. Actualizaré esta página tan pronto como tengamos una fecha definitiva.

