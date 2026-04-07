Ex empleado de Nintendo de asegura que el incremento del costo del Nintendo Switch 2 es "inevitable"

De acuerdo con un ex empleado de Nintendo, responsable de ventas en la compañía, la nueva consola tarde o temprano tendrá que aumentar su precio.

Esta información surge después de una entrevista en el podcast Kit & Krysta con el ex empleado al que hicieron referencia como "Sean", cuando le cuestionaron su postura ante la reciente subida de precios en las consolas de PlayStation y Xbox.

El exresponsable de ventas de Nintendo considera que, aunque la compañía intentará retrasar lo más posible cualquier ajuste en el precio de su consola, un aumento en el costo del hardware parece inevitable a largo plazo. En este contexto, la empresa ya estaría aplicando estrategias para reducir el impacto en los consumidores, como ofrecer juegos digitales a un precio menor que los físicos en Estados Unidos, lo que podría ayudar a suavizar la reacción ante un eventual encarecimiento.

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“Lamentablemente, creo que eventualmente el precio del hardware tendrá que subir”, señaló. “Creo que hay cosas que pueden hacer, y que parecen estar haciendo, para intentar mitigarlo, pero también veo este cambio hacia el software como… una forma de hacer que el aumento del precio del hardware sea un poco más aceptable”.

De acuerdo con su visión, diversos factores económicos están presionando los costos de producción. La inflación persistente, los aranceles comerciales y la creciente demanda de chips impulsada por la inteligencia artificial están elevando el precio de componentes clave como la memoria.

“Llevamos tiempo viendo que la inflación es un problema. Los aranceles son una molestia más reciente, pero no van a desaparecer pronto. La demanda de chips que genera la IA está provocando un aumento en los precios de la memoria”, explicó.

A esto se suman los recientes incrementos en el precio del petróleo, que impactan directamente en los costos logísticos y de distribución. “En las últimas semanas hemos tenido problemas con los precios del petróleo que se han disparado. Y cuando el petróleo sube, no solo aumentan los costos de envío, sino que también encarece todo el proceso de llevar los productos desde su fabricación hasta las tiendas”, añadió.

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El exejecutivo también destacó factores menos visibles, como el papel del helio en la fabricación de semiconductores. “El helio es un subproducto de la producción de petróleo y es un ingrediente clave e insustituible en la fabricación de semiconductores, lo que significa que los precios del hardware suben. También es esencial en la producción de obleas de silicio, por lo que si produces cartuchos, eso también se encarece”.

En conjunto, estos elementos están afectando los márgenes de ganancia de la industria y no parecen disminuir en el corto plazo. “Todos estos acontecimientos mundiales llevan tiempo ejerciendo presión sobre los precios y los márgenes, y no parece que vayan a desaparecer. De hecho, es probable que empeoren la inflación”, advirtió.

Ante este panorama, Nintendo podría apoyarse en otras fuentes de ingresos para compensar la caída en los márgenes del hardware, como la venta de productos complementarios o el impulso al contenido digital. “Si la propuesta es ‘vas a gastar un poco más en hardware, pero si compras tus juegos digitalmente, puedes ahorrar dinero’, esa es una forma de verlo”, comentó. “Nintendo también tiene muchos productos complementarios… de los que pueden obtener ingresos en otras áreas, no solo con el hardware”.

No obstante, el exresponsable de ventas considera que estas medidas solo podrían retrasar lo inevitable. “Puede que puedan posponer el aumento de precios del hardware por un momento, pero creo que es inevitable que suban… hay tantas fuerzas externas que los están obligando a actuar de una manera a la que probablemente no están acostumbrados”.

Por su parte, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, aseguró en febrero que la compañía mantiene conversaciones con sus proveedores para garantizar un suministro estable de memoria RAM y que, por ahora, no hay planes de incrementar el precio de la consola por este motivo.

Sin embargo, dejó abierta la puerta a futuros ajustes. “Los cambios de precios se determinarán de forma integral, teniendo en cuenta no solo la rentabilidad, sino también la adopción de la plataforma, las tendencias de ventas y las condiciones del mercado”, afirmó.