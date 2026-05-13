Compra una ASUS con RTX Serie 50 y llévate gratis 007 First Light

NVIDIA y ASUS ofrecen 007 First Light sin costo al comprar equipos participantes

(Crédito de imagen: NVIDIA)

¿Quieres disfrutar del nuevo 007 First Light? De ser así, esta es la oportunidad que estabas esperando, pues ASUS y NVIDIA una promoción especial, la cual permitirá obtener la edición estándar del título en la compra de equipos participantes impulsados por NVIDIA GeForce RTX Serie 50. A continuación los detalles.

Del 13 de mayo al 10 de junio de 2026, o hasta agotar existencias, los usuarios podrán acceder a esta promoción al adquirir laptops y PCs con tarjetas gráficas seleccionadas con GPUs GeForce RTX Serie 50 participantes.

  • Laptops ASUS con NVIDIA GeForce RTX Serie 50
    • GeForce RTX 5090
    • GeForce RTX 5080
    • GeForce RTX 5070 Ti
    • GeForce RTX 5070
    • GeForce RTX 5060
  • PCs y tarjetas gráficas participantes
    • GeForce RTX 5090
    • GeForce RTX 5080
    • GeForce RTX 5070 Ti
    • GeForce RTX 5070
    • GeForce RTX 5060 Ti
  • *La GeForce RTX 5060 aplica únicamente para laptops.

Con esta promoción, ASUS continúa fortaleciendo su ecosistema gaming y de alto desempeño, acercando a los usuarios experiencias de nueva generación impulsadas por inteligencia artificial, gráficos avanzados y rendimiento extremo.

  • ¿Cómo canjear el 007 First Light?
    • Contar con una laptop o PC participante.
    • Descargar o actualizar NVIDIA App.
    • Iniciar sesión con su cuenta NVIDIA.
    • Ingresar el código promocional recibido con su compra.
    • Vincular su cuenta de Steam.
    • Canjear el juego e iniciar la instalación.
  • Vigencia
    • Inicio de promoción: 13 de mayo de 2026
    • Fin de promoción: 10 de junio de 2026
    • Fecha límite de redención: 8 de julio de 2026

Para más información sobre términos y condiciones, disponibilidad y productos participantes, consulta los canales oficiales de ASUS y NVIDIA México.

Antonio Quijano
Editor