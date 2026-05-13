Compra una ASUS con RTX Serie 50 y llévate gratis 007 First Light
NVIDIA y ASUS ofrecen 007 First Light sin costo al comprar equipos participantes
¿Quieres disfrutar del nuevo 007 First Light? De ser así, esta es la oportunidad que estabas esperando, pues ASUS y NVIDIA una promoción especial, la cual permitirá obtener la edición estándar del título en la compra de equipos participantes impulsados por NVIDIA GeForce RTX Serie 50. A continuación los detalles.
Del 13 de mayo al 10 de junio de 2026, o hasta agotar existencias, los usuarios podrán acceder a esta promoción al adquirir laptops y PCs con tarjetas gráficas seleccionadas con GPUs GeForce RTX Serie 50 participantes.
Productos participantes
- Laptops ASUS con NVIDIA GeForce RTX Serie 50
- GeForce RTX 5090
- GeForce RTX 5080
- GeForce RTX 5070 Ti
- GeForce RTX 5070
- GeForce RTX 5060
- PCs y tarjetas gráficas participantes
- GeForce RTX 5090
- GeForce RTX 5080
- GeForce RTX 5070 Ti
- GeForce RTX 5070
- GeForce RTX 5060 Ti
- *La GeForce RTX 5060 aplica únicamente para laptops.
Con esta promoción, ASUS continúa fortaleciendo su ecosistema gaming y de alto desempeño, acercando a los usuarios experiencias de nueva generación impulsadas por inteligencia artificial, gráficos avanzados y rendimiento extremo.
- ¿Cómo canjear el 007 First Light?
- Contar con una laptop o PC participante.
- Descargar o actualizar NVIDIA App.
- Iniciar sesión con su cuenta NVIDIA.
- Ingresar el código promocional recibido con su compra.
- Vincular su cuenta de Steam.
- Canjear el juego e iniciar la instalación.
- Vigencia
- Inicio de promoción: 13 de mayo de 2026
- Fin de promoción: 10 de junio de 2026
- Fecha límite de redención: 8 de julio de 2026
Para más información sobre términos y condiciones, disponibilidad y productos participantes, consulta los canales oficiales de ASUS y NVIDIA México.
