AMD lanza Adrenalin Edition 26.5.2 con soporte para Forza Horizon 6 y 007 First Light

¡Atención! AMD sorprendió con "AMD Software: Adrenalin Edition 26.5.2". ¿Estás listo para disfrutar de una jugabilidad optimizada en dos de los títulos más esperados del año: Forza Horizon 6 y 007 First Ligh? De ser así, no te pierdas ningún detalle a continuación:

Este nuevo controlador ofrece soporte desde el día de lanzamiento para:

Forza Horizon 6 – rendimiento optimizado por AMD para el nuevo capítulo de la icónica franquicia de carreras de mundo abierto

007 First Light – empieza con ventaja con soporte completo de controlador para el nuevo título de acción de Bond en su lanzamiento.

Además, la versión 26.5.2 soluciona un bloqueo intermitente de la aplicación o un tiempo de espera del controlador que algunos usuarios experimentaban al jugar RoadCraft en productos de la Serie Radeon RX 9000, así como un problema por el cual aparecía corrupción gráfica para algunos usuarios al jugar Satisfactory en productos gráficos de la Serie Radeon RX 9000.

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Los usuarios pueden descargar la última versión de AMD Software: Adrenalin Edition aquí .