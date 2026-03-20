La última función de los lentes inteligentes de Meta habría sido perfecta para los Juegos Olímpicos de Invierno, pero me fastidia que no pueda usarla todo el mundo

Los lentes inteligentes de Meta recibirán la actualización v23

Esta actualización ofrecerá nuevas estadísticas de deportes de nieve a los usuarios que tengan un reloj Garmin

Otras mejoras optimizan las capacidades de conversación y traducción

Los lentes inteligentes de Meta están recibiendo ahora mismo la actualización v23, y la novedad más destacada habría sido perfecta para los Juegos Olímpicos de Invierno; es una pena que haya llegado un poco tarde. También se avecinan mejoras interesantes en la traducción y la conversación.

La novedad más destacada es la nueva integración con los deportes de nieve. Como explica un artículo de Meta, con la ayuda de un dispositivo Garmin, tus gafas podrán informarte sobre tu salida actual de esquí o snowboard, como la distancia recorrida, la velocidad máxima de tu último descenso, la pendiente de la pista y tus récords personales.

Al igual que con la integración para correr, también puedes crear capturas automáticas compartibles que superponen datos interesantes de momentos clave en los clips que tus gafas inteligentes capturan automáticamente.

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Al igual que con las otras funciones de fitness de los lentes de Meta, tendrás que emparejar tus gafas con un reloj Garmin compatible; así que si usas una pulsera inteligente de otra marca o no tienes ninguna, no tendrás suerte. También querrás tener tu teléfono en el bolsillo con la aplicación Meta AI instalada, y asegurarte de que esté emparejado tanto con tu reloj como con tus lentes.

Con todo eso listo, la próxima vez que salgas a las pistas solo tendrás que iniciar una actividad de deporte de nieve en tu dispositivo Garmin, y este comenzará a capturar todos los datos que necesitas y a crear una captura automática muy clara; solo ten en cuenta que el clima más frío agotará la batería de tus gafas más rápido de lo que normalmente esperarías.

(Image credit: Oakley)

También llegarán nuevas herramientas de traducción a las gafas, siempre y cuando estés en el programa de acceso anticipado. Se trata del hindi, el árabe, el ruso, el sueco y el finés, y Meta promete que habrá más.

Podría decirse que la traducción de Meta es la función de IA menos impresionante de sus gafas en comparación con la de sus rivales, no por imprecisiones, sino porque la selección de idiomas es mucho más limitada que en otros modelos.

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Esta actualización debería ayudar a aliviar un poco esos problemas; solo desearía que estuviera disponible para todos y no solo para unos pocos.

Por último, está la promesa de una IA de Meta más conversacional. Una vez que interactúes con «Hey Meta», no necesitarás seguir diciendo la palabra de activación para mantener la conversación fluida, pero por el momento esto solo es posible si vives en EE. UU. o Canadá.

En general, esta actualización es más bien menor —especialmente porque la mejora más importante requiere que tengas un dispositivo Garmin además de tus gafas inteligentes—, pero esperemos que el renovado enfoque de Meta en la RA y la IA signifique que veamos mejoras más importantes en el futuro.

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