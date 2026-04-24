Una marca de cámaras de acción económicas de la que probablemente nunca hayas oído hablar acaba de plantar cara al mercado con un modelo 8K de doble lente a un precio asequible

La nueva cámara de acción económica SJ30 de SJCAM graba vídeo en 8K, pero solo a 20 fps

Presenta numerosas mejoras con respecto a su mediocre predecesora

Su precio parte de 265$ / 199£

¿Te interesa probar una cámara de acción? SJCAM acaba de presentar la SJ30, una cámara asequible pensada para la aventura con un diseño único de doble lente.

Siguiendo los pasos de la SJ20 de 2024, la SJ30, cuyo nombre era de esperarse, ofrece grabación de video en 8K (aunque solo a 20 fps), 4K a 30 fps, además de una gran cantidad de otras características que deberían atraer a los creadores de contenido multimedia principiantes.

El cuerpo de la SJ30, con clasificación IPX8, es resistente al agua hasta 5 m (17 pies), distancia que se incrementa a 30 m (98 pies) si se coloca la cámara en una carcasa impermeable opcional. Esto la sitúa a la altura de algunas de las mejores cámaras de acción del mercado.

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Además, cuenta con una autonomía de batería de siete horas, un rendimiento nada despreciable si es capaz de cumplir con esa cifra en la práctica. La salvedad de esta especificación es que se aplica al emparejar la SJ30 con el mango de alimentación opcional, que puede proporcionar 4200 mAh adicionales de energía. Cuando se usa solo el cuerpo, la duración máxima de la batería indicada se reduce a 150 minutos, grabando clips 4K en condiciones de prueba de laboratorio. Este rendimiento de la batería está a la par con el de su competidor más obvio, la económica Akaso Brave 8 Lite, que cuesta aproximadamente lo mismo.

La cámara cuenta con una pantalla táctil de 2,51 pulgadas, capaz de girar 180 grados para tomar selfies, lo que debería resultar muy útil para las necesidades diarias de los vlogueros. Se trata de una mejora con respecto a la pantalla táctil trasera principal de 2,29 pulgadas de la SJ20, que no era articulada. En cambio, en ese modelo anterior, los usuarios tenían que recurrir a una pantalla frontal de 1,3 pulgadas con capacidades limitadas. No se puede negar que la pantalla LCD trasera más grande ofrece una ventaja tanto en tamaño como en resolución, pero me pregunto qué impacto podría tener la articulación en la rigidez del cuerpo y su resistencia a golpes más fuertes al realizar actividades como el ciclismo de montaña.

Dicho esto, el comunicado de prensa destaca que la cámara es apta para funcionar «en condiciones extremas», en un rango de temperaturas que va desde los -20 °C hasta los 60 °C. Así que, al menos sobre el papel, la SJ30 sigue pareciendo diseñada para aguantar golpes, o al menos alguna que otra congelación leve o insolación.

Sin embargo, la característica más destacada es el diseño de doble lente. La razón detrás de esto es que una lente se encuentra frente a un sensor de 1/2.0 pulgadas y la otra, frente a un chip ligeramente más grande de 1/1.8 pulgadas que está equipado con una apertura equivalente a f/1.8. A este último se le denomina sensor «Starlight» y al primero, sensor «Daylight», lo que permite tomar fotos de calidad en todo tipo de condiciones de iluminación.

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No estoy seguro de por qué no se pudo simplemente incluir un único sensor de 1/1,8 pulgadas y el lente más luminoso. Si la apertura mayor se hubiera combinado con el sensor más pequeño, habría entendido que era para permitir una mayor captación de luz al tiempo que se reducían el peso y los costos, pero seguramente tener dos combinaciones es aún más costoso, ¿no?

Sea como sea, la cámara nocturna cuenta en realidad con una apertura menor que la SJ20, que podía abrirse hasta f/1.3. En esa reseña, no nos impresionó mucho la calidad de imagen con poca luz, así que será interesante ver si un nuevo procesador ha permitido un control superior del ruido.

¿Buena relación calidad-precio?

La SJ30 también incorpora un giroscopio de seis ejes y algoritmos de estabilización mejorados, como parte del sistema SteadyMotion 2.0 actualizado. Espero que esto suponga una mejora con respecto al sistema utilizado en el modelo anterior, que no ayudaba demasiado a reducir el movimiento de la cámara en las grabaciones de video. Otra función basada en el giroscopio es el bloqueo de horizonte a 45 grados, que mantiene la grabación nivelada mientras se circula por terrenos irregulares.

Aunque la SJ30 permite grabar video en 8K, esto es solo a 20 fps, una extraña limitación de velocidad de fotogramas que podría causar problemas si esperas encajar clips en la línea de tiempo de otro video con velocidades de fotogramas convencionales de 24 fps o 30 fps.

En el material de prensa inicial no se menciona la resolución de las fotos, aunque la SJ20 tomaba fotos de 20 MP, por lo que me sorprendería que en una cámara de este nivel hubiera disminuido para la próxima generación. Esto queda por debajo de la DJI Osmo Action 4, que graba en 4K hasta 120 fps y en 1080p hasta 240 fps y, al ser dos generaciones más antigua, está disponible por aproximadamente el mismo precio.

Para mejorar la calidad del sonido, la nueva cámara incluye un protector contra el viento desmontable y es compatible con el micrófono inalámbrico SJCAM M4, aunque tendremos que probarlo por separado para ver si su rendimiento está a la altura de los mejores micrófonos inalámbricos. Una pequeña característica interesante es el sistema de montaje magnético de liberación rápida para accesorios de audio, aunque solo el tiempo y una prueba adecuada dirán cómo funciona al recorrer un camino lleno de baches.

Cuando piensas en cámaras de acción, puede que SJCam no sea la primera marca que te venga a la mente, pero eso no les ha impedido tener grandes aspiraciones. Lo más atractivo de su gama de cámaras de acción es el precio, y la SJ30 no es una excepción, ya que está disponible ahora por 264 $ / 195 £ (precio en Australia por confirmar). Puedes encontrar más información en el sitio web de SJCAM.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: SJCAM) (Crédito de la imagen: SJCAM) (Crédito de la imagen: SJCAM) (Crédito de la imagen: SJCAM)

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