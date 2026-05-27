Sennheiser lanza el sucesor de sus famosísimos audífonos inalámbricos Momentum, e incorpora nuevas funciones, como Dolby Atmos

Sennheiser lanza los audífonos inalámbricos Momentum 5

Mejoras en la cancelación activa de ruido, el conjunto de funciones y la facilidad de reparación

El precio se acerca al de los audífonos premium de Sennheiser

Más vale tarde que nunca, ¿no, Sennheiser? La legendaria marca de audio tardó cuatro años en lanzar al mercado sus tan esperados Momentum 5 Wireless, pero por fin están aquí —y quizá justo a tiempo para enseñarle a los recién estrenados Sony 1000X The Collexion cómo se hace.

Estos nuevos audífonos suceden a los Sennheiser Momentum 4 Wireless de cinco estrellas, que nos encantaron allá por 2022 y que varios miembros del equipo de TechRadar siguen usando hoy en día. Quizás la marca solo estaba esperando a que terminara su permanencia en nuestra lista de los mejores audífonos para poder recuperar el primer puesto.

Con lanzamiento previsto para junio de 2026, los Sennheiser Momentum 5 Wireless costarán 399 $ / 329 £ / 749 AU$, lo que representa un pequeño aumento de precio respecto a sus predecesores. Es mucho menos que los nuevos y sofisticados audífonos de Sony, pero básicamente está en línea con el precio de los Sony WH-1000XM6.

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Esto los sitúa bastante cerca de mis audífonos favoritos de la marca, los Sennheiser HDB 630, que se venden por 499 $ / 399 £ / 999 AU$, y personalmente me sentiría tentado por los HDB. Pero tal vez cambie de opinión una vez que hayamos probado los Momentum 5 Wireless y sus nuevas características.

¿Momentum? Apenas los conoces

(Image credit: Sennheiser)

Sennheiser ha vuelto a equipar los Momentum 5 con un driver de 42 mm, al igual que los Momentum 4, pero ha añadido la certificación para Hi-Res Audio, Snapdragon Sound y los códecs aptX Lossless. La aplicación ahora también cuenta con un ecualizador y preajustes, así como una prueba de audición.

Se han introducido mejoras en la cancelación activa de ruido (que ahora cuenta con cuatro micrófonos, frente a los dos del último modelo, aunque muchos menos que los 12 que emplea Sony), mientras que el Bluetooth viene de fábrica en la versión 5.4, pero Sennheiser promete una actualización a la 6.0 en el futuro.

Otras características incluyen audio espacial Dolby Atmos con seguimiento de la cabeza; nos encanta esta función en el Sonos Ace, así que esperamos que sea igual de buena aquí.

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La duración de la batería es ligeramente inferior a la del modelo anterior, con 57 horas, pero eso es solo tres horas menos que la autonomía del Momentum 4, y sigue siendo casi el doble de las 30 horas prometidas por los Sony XM6 o los Bose QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen.

Sennheiser hace hincapié en la facilidad de reparación de los Momentum 5: al parecer, es fácil usar un destornillador Phillips para quitar y reemplazar una batería defectuosa. Dado que la batería suele ser la parte del dispositivo que deja de funcionar primero, esperamos que esto garantice que tus audífonos duren años.

Hay tres opciones de color para los Sennheiser Momentum 5: negro, blanco y azul (o «Denim», según la marca). Sea cual sea el que compres, recibirás un estuche de transporte, un cable de carga USB-C y un cable de auriculares de 3,5 mm.

Por mucho que lo mires, los Sennheiser Momentum 5 no parecen una gran reinvención del modelo de cuarta generación, pero eso no es nada malo. No se puede discutir una reseña perfecta.

En cambio, parece que actualiza algunas de las características del Momentum 4 que no han envejecido bien en cuatro años, y si el sonido ha sido ajustado en los aspectos adecuados, esperamos que estos sean bastante competitivos.

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