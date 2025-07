Los audífonos Nothing (1) tienen cancelación de ruido, Transparency y Spatial Audio

Hi-Res Audio, LDAC y USB-C lossless audio, con sintonización de KEF

Precio: 299 $ / 299 £, lanzamiento el 15 de julio.

¡La espera terminó! Después de múltiples filtraciones, los nuevos y llamativos Nothing Headphone (1) salieron al mercado oficialmente.

El estilo está a la altura de la sustancia. Desarrollados en colaboración con la leyenda del audio KEF, los Headphone (1) son los auriculares de mayor calidad que Nothing ha fabricado hasta ahora, con diferencia. Nothing promete un gran sonido y una amplia gama de funciones inteligentes.

Ya hemos pasado unas semanas probando los auriculares, y puedes leer nuestro análisis completo de los Nothing Headphone (1), pero si sólo quieres saber más, esto es lo que necesitas saber.

Nothing Headphone (1): precio y disponibilidad

Los audífonos Headphone (1) estarán disponibles en blanco y negro por 299 libras / 299 dólares / 299 euros (precio no confirmado en México). Los pedidos anticipados en todo el mundo comienzan el 4 de julio de 2025 en nothing.tech y socios selectos, con disponibilidad generalizada a partir del 15 de julio de 2025.

Están disponibles en colores «negro» y “blanco”, que en realidad son «gris oscuro» y «plateado».

Nothing Headphone (1): diseño

"Queríamos crear algo radicalmente diferente", dijo Carl Pei, CEO de Nothing, en un acto de presentación en Londres. Mostró una serie de imágenes de audífonos de la competencia, y dijo que Nothing quería específicamente que Nothing Headphone (1) destacara, y eso es definitivamente cierto.

Como se puede ver en las imágenes, se han tomado decisiones atrevidas. Pero no se trata sólo del aspecto de los audífonos: Nada se ha alejado deliberadamente de los controles táctiles a favor de los botones táctiles de toda la vida y un rodillo para una forma más precisa de navegar por los medios, ajustar el volumen y cambiar los modos ANC.

El control clave de la aplicación es el Botón, un control personalizable que puede activar la función Channel Hop de Nothing. Esto permite alternar entre aplicaciones de audio recientes, listas de reproducción o funciones favoritas sin tener que rebuscar en menús y pantallas.

También puede configurarse para activar comandos de voz, iniciar News Reporter o abrir el Espacio Esencial, que es un lugar impulsado por IA para almacenar notas de voz, recordatorios y "pensamientos fugaces". Si lo prefieres, también puedes configurarlo para que active otras funciones de los auriculares/audífonos.

Las almohadillas de cuero están diseñadas para amoldarse de forma natural a la forma de la cabeza, reducir la presión y proporcionar un ajuste cómodo durante todo el día.

Nothing Headphone (1): características principales

Los audífonos cuentan con controladores dinámicos personalizados de 40 mm que prometen bajos profundos, medios detallados y agudos nítidos. Además, incluyen cancelación activa de ruido híbrida (ANC), un modo de transparencia y audio espacial con seguimiento de cabeza.

Tienen una entrada de 3.5 mm para escucha por cable, así como un puerto USB-C para audio sin pérdida en alta resolución, y también son compatibles con LDAC para ofrecer audio inalámbrico de alta calidad.

El sistema de cancelación activa de ruido utiliza micrófonos duales con tecnología feed-forward y feedback, y un sistema de cuatro micrófonos con soporte de inteligencia artificial entrenado en más de 28 millones de escenarios de ruido para ofrecer llamadas de voz claras.

El tiempo de escucha prometido es de hasta 35 horas con ANC activado, y con solo cinco minutos de carga rápida se obtienen 2.4 horas de reproducción con ANC. La conectividad Bluetooth es 5.3 e incluye conexión con dos dispositivos a la vez, emparejamiento rápido (Fast Pair) y modo de baja latencia.

La app complementaria permite ajustar un ecualizador de ocho bandas personalizado, activar un refuerzo de bajos, elegir el nivel de cancelación de ruido deseado, controlar el audio espacial y activar el soporte multipunto de Bluetooth, así como la detección de uso, para pausar la reproducción al quitarte los audífonos y reanudarla al volver a ponértelos.

¿Competirán con los mejores audífonos con cancelación de ruido del mercado? Bueno, si ya le diste un vistazo a nuestra reseña de los Nothing Headphone (1), sabrás la respuesta: échale un ojo completo para ver si son adecuados para ti.