¡Llegó el Spotify Wrapped 2025!

Spotify Wrapped 2025 finalmente está aquí

El resumen de este año destaca los artistas y las canciones más reproducidas, pero también presenta una gran cantidad de nuevas funciones y conocimientos.

También se publicaron ya otros resúmenes anuales como YouTube Recap y Apple Music Replay.

El día que millones de fanáticos de la música esperan todo el año ya llegó: ¡Spotify Wrapped 2025 ha llegado!

Después de mucha especulación y muchos avances de la propia plataforma, Spotify finalmente nos permite ver qué álbumes, artistas y canciones definieron nuestro 2025. Ha sido un gran año para la música, pero monumental para Spotify luego del lanzamiento de enormes funciones como Spotify Lossless.

Spotify tiene mucho trabajo por delante debido a las críticas que recibió por el resumen del año pasado, así que esperamos y rezamos para que haya aprendido la lección este año. Estamos atentos a cualquier actualización en este blog en vivo: aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre Wrapped 2025...

Spotify presenta una nueva función de información sobre los fans

Spotify siempre ha sido claro en su dedicación a las bases de fanáticos de la música, y esto es algo que viene con Wrapped 2025.

¿Tienes un artista favorito que siempre escuchas en repetición? Con el total de minutos que escuchas de tu artista favorito, puedes ver tu posición entre sus oyentes globales y comprobar que eres un verdadero fan.

Saluda al nuevo Top Song Quiz y al Top Artist Sprint

Spotify ha renovado sus clásicas funciones Wrapped. Además de mostrarte los géneros más escuchados, Spotify ha creado un "Test de Canciones Destacadas" donde puedes elegir entre varias canciones para adivinar tu canción estrella de 2025. Asimismo, se han actualizado las estadísticas de tus artistas favoritos.

Con "Top Artist Sprint" puedes ver a tus cinco artistas favoritos llegar a la meta y ver cuál se alzará con la victoria. También visualiza cómo evolucionaron tus artistas favoritos mes a mes, lo cual me parece una perspectiva personal muy interesante.

Como siempre, Spotify generará una lista de reproducción personalizada de Tus 100 mejores canciones de 2025, pero esta vez es diferente, ya que ahora muestra cuántas veces reproduciste cada una de tus 100 mejores canciones este año. No creo que quiera saber cuántas veces he reproducido Abracadabra de Lady Gaga.

¿No puedes encontrar Spotify Wrapped 2025?

Si Spotify Wrapped no te aparece, no te asustes, hay una forma de evitarlo.

La mayoría de los usuarios deberían ver su página de inicio de Spotify actualizada con la nueva pestaña de filtro "Wrapped" en la parte superior. Si no aparece, puedes escribir "spotify:datastories:wrapped" en la barra de búsqueda y debería aparecer tu año musical.

También debes tener en cuenta que Wrapped no aparecerá si no tienes la última versión de la aplicación Spotify, así que asegúrate de actualizarla.