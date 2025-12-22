¡Atención! Una copia de Spotify de 300 TB aparece en internet

Este lunes 22 de diciembre amanecimos con la noticia de que hay una copia de Spotify en un archivo que incluye metadatos para 256 millones de pistas y audio para 86 millones de canciones. Así como lo lees, esto es real y el archivo de casi 300 TB, se comparte a través de torrents y está organizado por popularidad.

¿Cuál es la postura de Spotify ante la situación?

Spotify ya realizó una declaración para Android Authority, la cual te dejamos a continuación:

"Una investigación sobre acceso no autorizado identificó que un tercero extrajo metadatos públicos y empleó tácticas ilícitas para evadir la DRM y acceder a algunos archivos de audio de la plataforma. Estamos investigando activamente el incidente".

¿Quién fue el responsable detrás de este archivo?

De acuerdo con el blog de Anna's Archive, conocido por respaldar libros y artículos de investigación, son ellos los que se atribuyen haber extraído casi todo el contenido de Spotify.

En el "comunicado" podemos leer lo siguiente: Hicimos una copia de seguridad de Spotify (metadatos y archivos de música). Se distribuye en torrents masivos (aproximadamente 300 TB), agrupados por popularidad.

Esta versión incluye la base de datos de metadatos de música disponible públicamente más grande, con 256 millones de pistas y 186 millones de ISRC únicos.

Es el primer “archivo de preservación” de música del mundo que es completamente abierto (lo que significa que cualquier persona con suficiente espacio en disco puede duplicarlo fácilmente), con 86 millones de archivos de música, que representan alrededor del 99,6% de las escuchas.