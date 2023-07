Estas son las 3 barras de sonido que yo buscaría en las ofertas del Prime Day 2023

Ya queda poco para el Amazon Prime Day y si estás buscando actualizar tu sistema de cine en casa con una de las mejores barras de sonido, este es un buen momento para hacerte con una ganga. El gran evento de rebajas comienza el 11 de julio y terminará el 12 de julio, lo que significa que no tienes mucho tiempo para pensártelo.

¿No sabes qué barra de sonido comprar o cómo decidir si es una buena oferta? Nosotros te ayudamos. Hemos probado las principales marcas del mercado, como Samsung, Sony, Bose y LG, así que tenemos algunas de las favoritas que solemos buscar para todos los bolsillos.

Además de nuestra guía de las mejores barras de sonido, también puedes consultar los 4 puntos más importantes a la hora de elegir una barra de sonido Dolby Atmos, o cómo saber si una barra de sonido Dolby Atmos es realmente buena.

Ya están apareciendo muchas ofertas antes del evento, que añadiremos a nuestra lista de ofertas de barras de sonido del Amazon Prime Day, pero hasta que comience el gran evento de rebajas, aquí tienes algunas de las principales recomendaciones de TechRadar sobre barras de sonido a las que prestar atención durante los anuncios de ofertas.

Las barras de sonido a tener en cuenta en el Prime Day

LG S95QR

La barra de sonido insignia de LG es una gran opción para cualquiera que busque la mejor calidad de audio de la compañía. El conjunto de cuatro piezas tiene una configuración de 9.1.5 canales, lo que supone un gran avance con respecto a los modelos anteriores gracias a un nuevo altavoz central.

El altavoz adicional realmente ayuda a conseguir una experiencia de sonido más envolvente. No sólo ofrece un sonido extremadamente potente y dinámico, sino que también tiene un diseño atractivo y otras características interesantes, como un exclusivo modo de música Meridian que se hizo en conjunto con el fabricante de altavoces de gama alta.

Si tienes uno de los mejores televisores LG, hay aún más razones por las que debería considerarla como su próxima barra de sonido. Puede aprovechar el procesamiento AI Sound Pro de LG y el dongle de audio WowCast adicional opcional. También merece la pena destacar que la compatibilidad passthrough incluye 4K, Dolby Vision HDR, VRR y ALLM.

Pero esta barra de sonido premium con reproducción Dolby Atmos y DTS-X no es barata. Salió a la venta en junio de 2022 a 1.500€, lo que sin duda la sitúa en el extremo más premium del espectro de precios de las barras de sonido.

Sin embargo, la LG S95QR tiene un enorme descuento y la hemos visto a la venta en Amazon al precio de 909€. Difícilmente encontrarás algo de tanta calidad a un precio tan bajo.

Samsung HW-Q700B

La HW-Q700B de Samsung es la mejor para la mayoría de la gente en este momento, lo que significa que cualquier descuento hace que esta barra de sonido de primera categoría sea aún mejor para un producto que ya tiene un buen precio.

La HW-Q700B se lanzó en agosto de 2022 por más de 700€. Sin embargo, en los meses posteriores ha sufrido numerosos descuentos, llegando a rebajarse hasta los 300€ en diciembre del año pasado. En estos momentos se vende por cerca de 377,39€ en Amazon, por lo que cualquier rebaja adicional la convertiría en una de las mejores opciones.

Si buscas una barra de sonido Dolby Atmos de 3.1.2 canales para tu televisor de 55 a 77 pulgadas, la HW-Q700B es la mejor opción. Es capaz de ofrecer un sonido impresionantemente envolvente nada más sacarla de la caja e incluso puede funcionar como un altavoz Bluetooth de gran sonido si lo deseas.

Samsung también ha incluido todas sus características premium, como un puerto de paso HDMI 4K HDR (para que no pierdas el uso del puerto HDMI al que lo conectas en el televisor), Bluetooth, AirPlay 2 y su tecnología Q-Symphony, que significa que puede combinar sus altavoces con los de un televisor Samsung compatible para obtener un sonido aún mayor.

Por supuesto, tiene sus limitaciones (no es compatible con 4K a 120Hz y carece de transductores laterales), pero esta barra de sonido es muy buena para su precio, y puedes añadirle altavoces traseros en el futuro si quieres disfrutar de sonido envolvente.

Yamaha SR-C20A

Yamaha fabrica algunas de las mejores barras de sonido y altavoces económicos que se pueden comprar. La SR-C20A de la marca es una excelente opción barata si buscas un diseño compacto que no ocupe demasiado espacio. Aunque no es compatible con Dolby Atmos y la calidad de sonido no es la más amplia en comparación con otros productos de gama más alta, ofrece un sonido robusto y de rango completo.

Es un producto que funciona nada más sacarlo de la caja, con una configuración sencilla y directa y múltiples opciones de control. Como resultado, si fuera por nosotros y estuviéramos buscando actualizar nuestra configuración de audio de entretenimiento en casa, pero no queríamos gastar demasiado, entonces esta sería nuestra barra de sonido de elección. Se puede encontrar por menos de 200€ en Amazon.