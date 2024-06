El tráiler oficial de Alien Romulus te dará escalofríos: aquí lo tienes

El tráiler oficial de Alien: Romulus ha salido de su huevo para aparecer en Internet, y tiene un aspecto aterrador.

Casi tres meses después del primer teaser de Alien: Romulus, la próxima película de terror y ciencia ficción parece un claustrofóbico y aterrador regreso a la forma de la franquicia creada por Ridley Scott. Pero, oye, no te fíes sólo de mi palabra, mira el tráiler de la nueva película de Alien a continuación para comprobarlo por ti mismo.

¿Ves a lo que me refiero? Con su impresionante y minimalista diseño de sonido, sus decorados y efectos prácticos, su innegable atmósfera premonitoria y su homenaje a todo lo anterior, no es de extrañar que los observadores ya estén sugiriendo que Alien: Romulus será la mejor película de la franquicia desde Aliens (1986). Sin presiones, ¿eh?

Entonces, ¿de qué trata una de las películas más esperadas de 2024? 20th Century Studios y la empresa matriz, Disney, aún no se han pronunciado sobre el argumento, pero aquí tienes una breve sinopsis para que te vayas haciendo a la idea hasta que llegue una más detallada: «Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo».

No hace falta que os diga con qué organismos aterradores se encontrarán, pero me alegro de que no veamos demasiado de los legendarios xenomorfos de la franquicia Alien en el tráiler. En mi opinión, menos es más, así que espero que una película de este estilo y estética, es decir, que parezca una versión mejorada del Alien de 1979, se apoye mucho en la primera entrega de la serie.

Hay un montón de caras nuevas que se apuntan al carro de los xenomorfos y los facehuggers en la última entrega de la serie. A la cabeza del reparto se encuentra Cailee Spaeny, a quien los espectadores reconocerán por Priscilla (estrenada el año pasado en EE.UU. con Max) y por el reciente drama bélico Civil War, dirigido por Alex Garland. Archie Renaux, que interpretó un importante papel secundario en la serie de fantasía cancelada de Netflix Shadow and Bone, también tiene un papel protagonista en Romulus. A ellos se suman Isabela Merced (The Last of Us, temporada 2, Madame Web), Spike Fearn (Aftersun), David Jonsson (Rye Lane) y Aileen Wu, en su primer papel importante.

Need a hug? New trailer tomorrow. #AlienRomulus pic.twitter.com/rsGWyXYGDgJune 3, 2024

Los talentos reunidos para Alien: Romulus son muchos tras la cámara. Fede Álvarez, que ha dirigido populares películas de terror y suspense como No respires, Evil Dead y La joven en la tela de araña, ha dirigido y coescrito la séptima entrega de la franquicia para la gran pantalla. Rodo Sayagues, colaborador habitual del cineasta, ha coescrito el guión, mientras que Ridley Scott es uno de los productores ejecutivos de la película.

Alien: Romulus se estrenará en exclusiva en cines el 16 de agosto.