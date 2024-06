Primer tráiler de 'Venom: El Último Baile' - Todos los detalles importantes

El primer tráiler de Venom: El Último Baile, y, al igual que pasa con todos los spin-offs de Spider-Man hechos por Sony, los fans no saben muy bien qué pensar de él.

Revelado ayer (3 de junio), el caótico tráiler de más de tres minutos está repleto de referencias a Spider-Man y a Marvel en general. Hay que admitir que lo primero no es una gran sorpresa: Venom 3 forma parte del Universo Spiderman de Sony, por lo que es de esperar que haya referencias al Hombre Araña. Lo que es más extraño, sin embargo, son las referencias al Universo Cinematográfico Marvel (UCM) y a épocas anteriores de las películas de Spider-Man, que sugieren que veremos algunas travesuras multiversales en la trilogía.

Antes de profundizar en los detalles del primer tráiler de Venom 3, aquí tienes una breve sinopsis de la trama de la última entrega de Tom Hardy como Eddie Brock y su antiheroico amigo simbionte: «En Venom: El Último Baile, Hardy regresa como Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel, para la última película de la trilogía. Eddie y Venom están huyendo. Perseguidos por sus dos mundos y con la red cerrándose, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón del último baile de Venom y Eddie».

Hardy es coautor del guión de Venom 3 junto a Kelly Marcel, que también se encarga de la dirección. Juno Temple, antigua alumna de Ted Lasso, Chiwetel Ejiofor, estrella de Doctor Strange, Stephen Graham, de Boiling Point, y Alanna Ubach, de Legally Blonde, se unen a Hardy en el reparto. También regresa Peggy Lu, que interpretó a la Sra. Chen en las dos películas anteriores de Venom.

¿Por qué el primer teaser de Venom 3 está desconcertando a los espectadores? El problema parece ser triple, empezando por...

1. ¿Está el Mordo de Doctor Strange en Venom: El Último Baile?

No, ese no es el Barón Karl Mordo. (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

En pocas palabras: no. Sí, Ejiofor, que interpretó al Barón Karl Mordo en Doctor Strange de 2016 está en Venom 3, pero no interpreta a uno de los miembros más notables de la galería de enemigos del Hechicero Supremo. En su lugar, interpreta a un personaje llamado Orwell Taylor, un oficial militar que se ha obsesionado con capturar a Eddie y a Venom.

El tráiler de El Último Baile muestra que trabaja junto al personaje de Temple, el Doctor Payne, para llevar a cabo experimentos con otros simbiontes (hablaremos de uno de ellos en breve). Si el simbionte Venom es el único extraterrestre sensible y viscoso que sigue eludiendo a la pareja, está claro por qué van a dar caza a Brock y a su amigo íntimo en Venom 3.

2. ¿Quién es Toxin? ¿Es el villano principal de Venom 3?

Patrick Mulligan ha vuelto, y trae consigo a su propio simbionte. (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Toxin es otro simbionte que se unió al detective Patrick Mulligan de Graham en Venom: Habrá Matanza. En los cómics, Toxina es el vástago de Matanza, otro simbionte alienígena. Matanza era, como confirma el título de la segunda película, el principal antagonista de Venom 2.

Teniendo en cuenta que Eddie y Venom mataron a Carnage en Let There Be Carnage, es posible que Toxin (y Mulligan por poder) se lancen a por el dúo en El Último Baile. Aunque así sea, no creo que Toxin sea el villano principal de la película. De hecho, espero que Mulligan y su simbionte sean el antagonista secundario, y eso es porque...

3. ¿Cuáles son los otros simbiontes? ¿Y quién es Xenophage?

Las cosas no se ven bien para Eddie y Venom aquí... (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

No se sabe qué otros simbiontes podrían aparecer en Venom 3 (aparte de los que no han sido identificados y que vemos en posesión de Taylor y Payne), pero sabemos que correrán tanto peligro como Eddie y Venom. Y no, no me refiero al hecho de que Taylor y Payne persigan a esta pareja.

Entonces, ¿quién -o qué- les dará caza? Por lo que parece, Xenófago, la otra entidad monstruosa que vemos en el tráiler de El Último Baile. Es el leviatán alienígena con el que vemos a Venom luchando en un avión de pasajeros hacia el final de dicho teaser.

Para los no iniciados: Xenófago forma parte de una raza alienígena que se alimenta de simbiontes. En los cómics, tienen la capacidad de cambiar de forma, lo que significa que podrían mezclarse con su entorno en la Tierra. Y digo «pueden», porque parece que habrá más de un miembro de la raza de Xenophage viajando a nuestro mundo en busca de Venom y otros simbiontes: los vemos entrando en la atmósfera de la Tierra hacia la mitad del tráiler.

Pero estoy divagando. Xenophage y sus compañeros extraterrestres también vienen equipados con saliva paralizante, que puede paralizar a los simbiontes y facilitarles el festín. Si se trata de Xenophage, parece que Eddie y Venom tendrán que enfrentarse a cosas más peligrosas que el ejército estadounidense.

4. Vínculos con el UCM y el regreso de un villano de Amazing Spider-Man

Espera, ese no es el Doctor Kurt Connors, ¿verdad? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

La aparición de Ejiofor en Venom 3 no es la única parte confusa del primer teaser de Venom 3. Durante un breve segundo, vemos al Taylor de Ejiofor junto al camarero interpretado por Cristo Fernández, que hizo un breve cameo en Spider-Man: No Way Home de 2021. Es el camarero que sirvió una copa a Eddie cuando este fue arrastrado temporalmente al UCM al final de Venom 2.

La revelación de que el camarero aparece en El Último Baile indica que Venom 3 tendrá algunos vínculos multiversales con el gigante cinematográfico de Marvel. No está claro cómo atravesará Taylor el multiverso para reunirse con Fernández (y capturar al pequeño simbionte que Eddie/Venom dejó atrás en el UCM durante la escena post-créditos de No Way Home), así que tendremos que esperar a que la película llegue a los cines para saber más.

Venom 3 no sólo tendrá vínculos multiversales con el UCM. En la segunda mitad del tráiler vemos brevemente al que parece ser el Doctor Kurt Connors de Rhys Ifans. Su alias de supervillano, el Lagarto, fue el principal antagonista de The Amazing Spider-Man de 2014, protagonizada por Andrew Garfield. El Lagarto también apareció en No Way Home.

Ahora bien, El Lagarto no aparece en el tráiler de Venom: El Último Baile, pero el hecho de que aparezca Ifans sugiere que Connors forma parte del reparto. Después de todo, sería totalmente confuso que Ifans hubiera sido contratado para interpretar a otra persona, y Sony tiene costumbre de introducir villanos del Spider-Man: basta con ver la extraña aparición del Buitre en Morbius de 2022 para comprobarlo.

Venom: El Último Baile no llegará a los cines hasta el 25 de octubre, y pasará un tiempo antes de que tengamos explicaciones para todo (o parte) de lo anterior.