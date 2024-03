Alien: Romulus - El primer tráiler indica que la saga por fin podría tener otra gran secuela

El primer tráiler de Alien: Romulus ha salido del baúl metafórico de la industria cinematográfica para aparecer en Internet, y sugiere que nos espera un viaje espeluznante cuando se estrene en los cines.

Dirigida por Fede Álvarez (No respires, Evil Dead), la séptima entrega de la franquicia de ciencia ficción y terror se presenta como una experiencia especialmente aterradora. De hecho, el tráiler de una de las nuevas películas de 2024 sólo dura 55 segundos, pero es mucho lo que contiene.

Con su atmósfera adecuadamente premonitoria, sus gritos que hielan la sangre y su aterradora manada de abrazacaras, Alien: Romulus podría darnos por fin otra gran secuela de Alien. Y ya va siendo hora.

El argumento de Alien: Romulus está en gran parte envuelto en el secreto, pero 20th Century Studios (así como el reparto y el equipo de la película) han empezado a desvelarlo poco a poco.

Para empezar, está ambientada entre las películas Alien de 1977 y Aliens de 1986, un hecho que la protagonista Cailee Spaeny (Priscilla) confirmó a Variety en noviembre de 2023. Se trata de una historia independiente de la franquicia cinematográfica desarrollada por Ridley Scott, por lo que será independiente de las películas protagonizadas por Sigourney Weaver antes mencionadas.

20th Century Studios también ha proporcionado una sinopsis muy vaga de la historia junto con el primer teaser de Romulus, que simplemente dice: "Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo". Contamos con que ese argumento tenga más de un as bajo la manga.

Y eso es todo, me temo. Aparte de los creadores clave de Alien Romulus (Álvarez es su director y co-guionista, mientras que Scott está a bordo como productor ejecutivo) hay poco más que sepamos sobre ella. Bueno, aparte de su reparto confirmado, con Spaeny acompañado por Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us temporada 2), Spike Fearn (Aftersun), David Jonsson (Murder Is Easy), y la recién llegada Aileen Wu.

Alien: Romulus se estrenará en exclusiva en los cines de todo el mundo el 16 de agosto.

Cuando se trata de teasers, menos es más

A pesar de lo breve que es el tráiler de Alien: Romulus, resulta muy satisfactorio ver un teaser de una película que no lo desvela todo sobre su argumento.

La obsesión de la industria del entretenimiento por mostrar detalles clave de la historia en los tráilers de películas y programas de televisión es francamente ridícula. Hoy en día, demasiados trailers tienen duraciones que superan los dos minutos y medio, y que prácticamente estropean sus narrativas. No hay más que ver el último tráiler de Universal de The Fall Guy, de Ryan Gosling, que dura más de tres minutos y desvela toda la trama antes de su estreno en mayo. Lo mismo ocurrió con el primer teaser de Madame Web, que también superaba los tres minutos, y en el que se explicaba toda la trama del spin-off de Spider-Man antes de su difamada llegada a los cines en febrero.

En cambio, el teaser de Romulus es precisamente eso, un anticipo de lo que está por venir. Mantiene un aire de misterio y, en su lugar, opta por demostrar cómo espera volver a las raíces de la franquicia Alien. Con su confinada nave espacial como escenario, la reaparición de los abrazacaras, un ambiente de terror y un pequeño grupo de humanos luchando por sobrevivir contra (al menos en este tráiler) un único xenomorfo, parece que lo conseguirá.

Por supuesto, ya hemos pasado por esto antes con las secuelas de Alien: los tráilers de Prometheus y Alien: Covenant sugerían que podrían romper la maldición de las películas de Alien antes de estrellarse en taquilla. Romulus, sin embargo, parece que podría descifrar el código. Con una serie de televisión de Alien del creador de Fargo, Noah Hawley, que se estrenará en FX a través de Hulu (en EE. UU.) en 2025, las cosas también podrían mejorar para el futuro de la franquicia Alien si Romulus y su prima televisiva tienen éxito. El tiempo dirá si es así, pero a juzgar por el primer teaser de Romulus, parece que la película dirigida por Álvarez podría empezar a estabilizar el barco de la serie de ciencia ficción de terror.