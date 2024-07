El épico tráiler de Gladiator II nos muestra a Paul Mescal luchando contra un rinoceronte en el Coliseo

La esperadísima secuela de Gladiator por fin tiene tráiler, y por el breve avance de tres minutos que nos ha ofrecido, parece que será otro espectáculo épico de gladiadores sangrientos lleno de luchas de poder, rebelión y venganza.

Gladiator II es una de las películas más esperadas del año, y llegará a los cines en 2024, el 22 de noviembre, antes de estrenarse probablemente en streaming a través de Paramount Plus, aunque aún no se ha confirmado oficialmente, así que no dejes de visitarnos para enterarte de cuándo se anunciará.

Gladiator II I Tráiler Oficial I Paramount Pictures Spain - YouTube Watch On

Como secuela de una de las mejores películas de Ridley Scott, tenemos muchas esperanzas puestas en la nueva Gladiator, sobre todo teniendo en cuenta que Scott volverá a ocupar la silla de director. Además, cuenta con un reparto de estrellas, que hasta ahora incluye a:

Paul Mescal (Normal People) como Lucius

Connie Nielsen (Gladiator) como Lucilla

Pedro Pascal (The Last of Us) como Marcus Acacius

Denzel Washington (The Equalizer) como Macrinus

Derek Jacobi (Gladiator) como Senador Graco

Joseph Quinn (Stranger Things) como el emperador Geta

Fred Hechinger (White Lotus) como el emperador Caracalla

Lior Raz (The Crowded Room) en un papel anónimo

May Calamawy (Moon Knight) en un papel anónimo

Los detalles sobre la trama son escasos, pero sabemos más o menos lo que podemos esperar de la secuela, que cubriremos brevemente a continuación.

Gladiator II: lo que sabemos hasta ahora

Después de más de dos décadas, por fin volvemos al Coliseo de la antigua Roma para continuar la épica saga. ¿Habrá una república recién formada, como deseaba Marco Aurelio? No nos hagamos ilusiones.

Por lo que se ha dicho hasta ahora sobre el argumento, la historia de Gladiator II se retomará unos años después de que la película original lo dejara, y se centrará en el antiguo heredero del imperio romano, Lucius (Paul Mescal), a quien conoceremos mientras su hogar está siendo conquistado por "los tiránicos emperadores que ahora dirigen Roma con puño de hierro", así que parece que podemos esperar más batallas históricas y sangrientas en la gran pantalla.

"Con la rabia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucio debe mirar a su pasado para encontrar la fuerza y el honor para devolver la gloria de Roma a su pueblo", añade la sinopsis de la trama, preparando el escenario para una superproducción llena de acción que parece estar repleta de mucho espectáculo por lo que hemos visto en el tráiler, que incluye un rinoceronte, tiburones y mucho más.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

¿No recuerdas qué le pasó a Russell Crowe en la primera Gladiator? En España, puedes ver la original en Prime Video y en Netflix.