Olvídate del número en el nombre del modelo de la tablet; la Xiaomi Pad 5 es la primera tablet Android de la compañía en la que realmente debes fijarte.

Lanzada primero en China con el nombre de Xiaomi Mi Pad 5, esta tablet Android asequible finalmente ha llegado a nuestro país junto con la gama Xiaomi 11T, tras ser presentados los dispositivos en el evento de 15 de septiembre: tan solo un día después del evento de presentación del iPhone 13.

Pero Apple no solo lanzó ese día su nueva gama de móviles; también presentó el nuevo iPad mini, la Apple Watch 7... y el nuevo iPad. Por esto mismo, es muy difícil no ver la Xiaomi Pad 5 como una rival para el iPad (2021). De hecho, ambas tablets tienen tamaños similares, cuestan un precio parecido, también coinciden muchas funciones, y ambas parecen estar destinadas a estudiantes o a usurarios que quieran un dispositivo de este tipo sin gastar demasiado dinero.

Todavía no hemos analizado en profundidad la Xiaomi Pad 5, para eso necesitamos algo más de tiempo, pero sí que hemos podido probarla un buen rato y te vamos a contar qué nos ha parecido.

(Image credit: Future)

Xiaomi Pad 5: precio y disponibilidad

Podrás comprar la Xiaomi Pad 5 en España a partir del 23 de septiembre.

La variante que se venderá en nuestro país, al menos de momento, cuenta con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento y cuesta 399.99€.

Como podéis ver, de primeras parece que la Xiaomi Pad 5 cuesta 20€ más que el nuevo iPad, que parte de 379€, pero es que el de Apple solo tiene 64GB de almacenamiento, es decir, la mitad. El iPad cuenta con otra variante con 256GB de capacidad, pero esta cuesta 549€.

También merece la pena contaros que la Xiaomi Pad 5 llega con una buena promoción de lanzamiento; si la compráis entre el 23 y el 25 de septiembre solo tendréis que pagar 299.99€, lo que supone un ahorro de 100€.

La Xiaomi Pad 5 es compatible con el lápiz óptico Xiaomi Smart Pen, que puede resultar realmente útil. Pero hay que señalar que se compra por separado y su precio en España es de unos 99.99€.

Xiaomi Pad 5: diseño y pantalla

Sobre el papel, la pantalla de 11 pulgadas de la Xiaomi Pad 5 (algo más grande que las 10.2 pulgadas del iPad) es sin dudas uno de sus mayores puntos de venta, ya que gana a la competencia respecto a resolución y tasa de fotogramas por segundo.

La resolución es de 2560 x 1600, y además tiene soporte para Dolby Vision, una tasa de refresco de 120Hz y True Display, lo que parece ser el equivalente de Xiaomi para el True Tone de Apple, cuya función es ajustar automáticamente los colores para adaptarse al ambiente que te rodea.

(Image credit: Future)

Tras estar probándola un rato, nos ha parecido que la pantalla se ve muy bien: los colores son vibrantes y el contraste era bastante mejor que en muchas otras tablets que hemos analizado. La alta tasa de refresco también se agradece mucho, aunque probablemente también consuma más batería.

También nos gusta mucho el diseño de la Xiaomi Pad 5, y nos ha dado la sensación de estar usando un iPad mini, más que un rival del dispositivo de Apple. El cuerpo de la tablet es fino y estrecho, por lo que es fácil de sujetar con una sola mano, y al igual que en los nuevos iPad, los bordes son angulares y planos.

La Xiaomi Pad 5 cuenta con un puerto USB Tipo-C, pero no tiene conexión de audio minijack.

A diferencia de lo que solemos encontrar en el mercado, no hay un lector de huellas dactilares para desbloquear el dispositivo; todo se hace con reconocimiento facial.

La Xiaomi Pad 5 está disponible en dos colores en España: Blanco Perla y Gris Cósmico.

Xiaomi Pad 5: cámaras y batería

(Image credit: Future)

La Xiaomi Pad 5 tiene una cámara trasera de 13MP y una frontal de 8MP. Seguramente la segunda será la que más uses, para las videollamadas y hacerte fotos selfie.

Por regla general, las cámaras de las tablets son suficientes para lo que quieres hacer con ellas, pero nunca impresionantes... pero este no es el caso de la Xiaomi Pad 5. Sobre todo nos ha llamado la atención lo bien que se ven las fotos selfie, con un nivel de brillo fantástico y muy bien balanceadas. Probablemente el software de IA para cámaras de la compañía ayuda mucho en este aspecto.

Cambiando de tema, como hemos comentado, de momento no hemos probado la tablet durante mucho tiempo, por lo que todavía no nos ha sido posible hacerle suficientes pruebas para comprobar bien la duración de la batería. Pero podemos comentar que tiene una capacidad de 8,720mAh, y calculamos que durará unas 10 horas. Ya os lo contaremos en nuestro análisis en profundidad.

(Image credit: Future)

La velocidad de carga es de 22.5W, lo que significa que la tablet tardará unas dos horas para conseguir una carga completa. Es verdad que no es muy rápido, pero lo es mucho más que el iPad.

Xiaomi Pad 5: especificaciones y rendimiento

El cerebro de la Xiaomi Pad 5 es el chip Snapdragon 860, un procesador de gama alta del año pasado. La tablet seguro que rendirá de forma rápida; tanto como los nuevos iPad o los móviles recientes de gama media y alta.

Encontramos una memoria RAM de 6GB y una capacidad de almacenamiento de 128GB (hay una versión con 256GB pero la compañía ni la ha nombrado al darnos los precios, por lo que parece ser que no la lanzarán aquí, al menos por ahora).

Tenemos que decir que todavía no nos hemos puesto a meterle caña de verdad a la tablet con tareas exigentes para ver cómo responde, pero fijándonos en las especificaciones creemos que la Xiaomi Pad 5 podrá ejecutar sin problemas prácticamente cualquier juego. Tal vez se ralentice un poquito con procesos pesados como la edición de vídeos, pero habrá que verlo.

(Image credit: Future)

Una de las razones típicas por las que las tablets Android no suelen ser tan buenas como las de Apple respecto a la experiencia software, es que el sistema operativo no está adaptado especialmente para pantallas grandes. Pero ese no es el caso de la Xiaomi Pad 5.

Los móviles de Xiaomi ejecutan MIUI, que es la capa de personalización para Android de la compañía. Pero la Xiaomi Pad 5 usa "MIUM for Pad", que es una versión de MIUI que es específica para tablets, por lo que se adapta mejor al tamaño y además tiene funciones nuevas para este tipo de dispositivos.

Algunas de estas funciones son atajos y trucos para el lápiz óptico, multitarea rápida y más cosas. En los teléfonos, MIUI tiene una función de Centro de Control como iOS; esto significa que si deslizas el dedo desde la parte superior izquierda de la pantalla, verás tus notificaciones, pero si lo mueves hacia abajo desde la parte superior derecha, entonces aparecerá el menú de opciones de la tablet (a diferencia de la mayoría de dispositivos Android donde todo está mezclado en el mismo menú).

Nos ha parecido que esta función en concreto es una maravilla en la Xiaomi Pad 5, ya que te permite, por ejemplo, conectar fácilmente con dispositivos Bluetooth, acceder a los ajustes Dolby, o encender el modo de ahorro de energía. Nos ha parecido muy intuitivo todo a la hora de usar la tablet, al igual que pasa en iOS, y para los usuarios estas pueden ventajas realmente bienvenidas.

Primer veredicto

(Image credit: Future)

Estamos muy satisfechos con nuestra experiencia en general con la Xiaomi Pad 5; la cámara frontal funciona muy bien, la pantalla se ve fantástica y se navega de forma fluida.

Concretamente, destacamos el hecho de que Xiaomi haya sabido solventar el problema típico de software de las tablets Android con su MIUI for Pad, y eso se agradece muchísimo.

Por supuesto todavía quedan muchas cosas por probar de la tablet, y lo haremos en nuestro análisis en profundidad. Hay que pasar un tiempo prolongado usando este tipo de dispositivos para que realmente puedan salir a la luz tanto las cosas buenas como las malas.

Estad atentos porque publicaremos próximamente nuestro análisis y os daremos todos los detalles; pero de momento ya sabéis... la cosa pinta bien.