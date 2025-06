En vísperas del Amazon Prime Day del año pasado, muchas de las personas con las que hablé me dijeron que planeaban comprar un nuevo Kindle durante las rebajas. Les dije con orgullo que era una decisión inteligente, como ya he dicho en innumerables ocasiones, porque el Prime Day es cuando los dispositivos de Amazon están disponibles a los precios más bajos de su historia. Entonces llegó la gran oferta, y vimos algunas de las ofertas de Kindle más decepcionantes de los últimos tiempos. Vaya.

Un año más y sigo escuchando las mismas esperanzas y sueños de amigos, familiares y compañeros que están buscando un nuevo ereader para el Prime Day. Y estoy aquí para decirles que, uh oh, no creo que vaya a ser mejor en 2025.

Nueva tecnología, precios más altos

En primer lugar, en octubre del año pasado se lanzaron dos modelos actualizados del Kindle más popular y del Kindle Paperwhite. En las rebajas del Black Friday, las ofertas fueron bienvenidas, aunque bastante decepcionantes.

Desde entonces, he podido contar con los dedos de una mano el número de recortes de precios en estos ereaders tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. En comparación con los descuentos habituales y agresivos de los Kindles de última generación, parece que Amazon es más reacio a rebajar las versiones nuevas y mejoradas.

Por supuesto, seguro que estarán rebajados para el Prime Day. Es un hecho. Amazon incluso se ha burlado de que las ofertas en el Kindle y Kindle Paperwhite están llegando en la venta. Sin embargo, no creo que bajen tanto como en años anteriores. Lamentablemente, los días en que el Kindle costaba 60€ ya son historia.

El Kindle Colorsoft podría bajar a un precio récord este Prime Day, pero no esperes que sea barato. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Y eso antes de mencionar el Kindle Scribe y el Kindle Colorsoft. Estos dos dispositivos están sin duda en la línea de ofertas durante el Prime Day, pero dado que ya son modelos premium más caros con características y capacidades avanzadas, no los verás baratos.

El Kindle es el rey

También creo que, con tanta expectación puesta en el Prime Day como el mejor momento para hacerse con productos de Amazon, el minorista ya no tiene por qué recurrir a descuentos tan sustanciales en sus artículos más populares. Claro que rebajará un Echo Dot o un Fire TV Stick a la nada para tener a Alexa y el ecosistema de Amazon en casa, pero el Kindle es una propuesta diferente.

A pesar de la admirable competencia de Kobo y Onyx, Kindle sigue siendo uno de los mejores ereaders que se pueden comprar. Amazon sabe que ha dado en el clavo.

Los lectores actuales también están potencialmente atrapados en una colección existente de libros de la biblioteca exclusiva de Amazon, establecidos con suscripciones recurrentes Kindle Unlimited, y disfrutando de los beneficios de los libros gratuitos regulares a través de Prime.

Muchos usuarios de Kindle desde hace tiempo ya tienen una amplia biblioteca y muchos libros gratuitos disponibles todo el tiempo. (Image credit: Future)

Si se tienen en cuenta estos factores, es difícil entender por qué Amazon quiere vender Kindles tan baratos como lo ha hecho en el pasado. Creo que eso ha contribuido a que los descuentos hayan sido menores últimamente.

Y luego está todo lo demás...

Por último, hay que tener en cuenta un puñado de factores más amplios que voy a agrupar aquí. Vivimos en un mundo en el que todo cuesta más. El sinsentido de los aranceles sigue poniendo nerviosos a fabricantes y minoristas. El poder adquisitivo de los consumidores ha disminuido en general.

No me voy a atrever a entrar en detalles sobre cómo afectará esto al precio de un Kindle, pero no necesito estudiar economía para saber que todo esto está teniendo un impacto. No cabe duda de que Amazon está teniendo en cuenta todo esto a la hora de fijar los precios de su venta exclusiva para socios. Los mismos miembros a los que está cobrando un extra si quieren que se elimine la publicidad en Prime Video.

Estoy dispuesto a llevarme una grata sorpresa, pero no tengo esperanzas. En resumen, la tecnología es más reciente, los descuentos a lo largo del año se han ralentizado, Prime Day es una venta consolidada y el estado actual del mundo apunta a otro año decepcionante para las ofertas de Kindle.