Una filtración revela que el nuevo Kindle básico podría llegar esta misma semana

El modelo básico del Amazon Kindle (2022) lleva un tiempo agotado en los sitios de compra del gigante minorista en línea en varios territorios y probablemente haya una buena explicación de por qué. Parece que Amazon está a punto de lanzar un nuevo Kindle en breve.

Un minorista español ha publicado accidentalmente en su sitio web una nueva edición 2024 del Kindle básico (según Good e-Reader), con fecha de lanzamiento prevista para el 30 de septiembre. Aunque el anuncio ya ha sido retirado, se mantuvo el tiempo suficiente para que se revelaran algunas de las mejoras.

Si este anuncio es cierto, el próximo Kindle 2024 -que será la 12ª generación- tendrá una construcción más ecológica que cualquiera de los Kindles anteriores. Se rumorea que el ereader se fabricará con un 75% de plástico reciclado y un 90% de magnesio reciclado. Al parecer, Amazon también va a cambiar el embalaje del nuevo ereader, que tendrá un 98% de fibra de madera procedente de materiales reciclados o de bosques gestionados de forma responsable.

Y, si la imagen filtrada sirve de algo, también vendrá en un precioso color verde fosforito.

El color verde partido filtrado del Kindle 2024 (Image credit: MediaMarkt)

El listado también ha revelado bastante sobre las especificaciones del dispositivo, empezando por una pantalla de 300ppi -que es el estándar para los ereaders de escala de grises hoy en día- con un 25% más de brillo que el modelo actual de 11ª generación.

Al igual que el Kindle de 2022, el ereader de 12ª generación soportará el modo oscuro y, según la filtración, también ofrecerá un paso de página más rápido, pero no está claro si esto último se deberá a un mejor procesador o a que Amazon ha adoptado la última tecnología de pantalla E Ink Carta 1300. Esta nueva pantalla debutó en el Kobo Clara BW de 2024, convirtiéndolo en uno de los mejores ereaders en términos de legibilidad y rendimiento.

También vendrá con 16GB de almacenamiento a bordo, ofrecerá una duración de batería de hasta 8 semanas, lo que es mejor que las aproximadamente 4 semanas por carga que obtuvimos en nuestra revisión del Amazon Kindle (2022). Según las dimensiones que se han filtrado, tendrá exactamente el mismo tamaño y grosor que el modelo actual, con 157,8 x 108,6 x 8 mm.

Amazon Kindle 2024: lo que de verdad me gustaría ver

La única mejora importante que me encantaría ver en el nuevo Kindle 2024 es el uso de la pantalla E Ink Carta 1300. Esta tecnología de pantalla aumenta la capacidad de respuesta de las páginas en un 25% y añade más contraste - me impresionó tanto en el Kobo Clara BW que no me importó que el competidor del Kindle no mejorara la duración de la batería con respecto a su predecesor Clara 2E.

Mejor aún, me encantaría ver a Amazon competir con Kobo y lanzar un ereader a color para competir con el Kobo Clara Colour. Kobo tiene ahora dos ereaders a color frente a ninguno de Amazon.

La luz cálida ajustable también será una fantástica adición a la nueva edición del Kindle. El Clara BW básico de Kobo ya la ofrece, pero también cuesta más que el Kindle básico.

También me gustaría que el Kindle básico fuera resistente al agua: el modelo actual carece de la clasificación IPX8 que tiene el Kindle Paperwhite (2021), lo que también lo sitúa por detrás de todos los ereaders actuales de Kobo.

Por último, me gustaría poder cargar libros electrónicos en formato EPUB sin tener que usar la aplicación Send To Kindle.