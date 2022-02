El Oppo Find X5 Pro no trae muchas mejoras con respecto a su predecesor, y se pierde algunas de sus mejores funciones. Pero no todo son malas noticias: la carga es más rápida, el procesador es más potente y hay nuevos modos de cámara.

El Oppo Find X5 Pro llega un año después que el Find X3 Pro. Y no, no has leído mal, es que no hay Find X4 ya que, según Oppo, el plegable Oppo Find N contaba técnicamente como la cuarta generación. Ya...

El dispositivo se ha lanzado junto a una versión estándar y una Lite. La versión normal es muy similar, aunque algo más pequeña; y la Lite es bastante diferente (y más barata).

Cuando hablamos del modelo Pro de la familia de Oppo, vemos cómo las funciones van disminuyendo con los años: el Find X3 Pro ofrecía escasas mejoras con respecto al Fin X2 Pro, y ahora el X5 Pro no difiere mucho de su predecesor. De hecho, hemos perdido una función importante, aunque se han mejorado otras cosas.

Antes del lanzamiento a finales de febrero del Oppo Find X5 Pro, tuvimos la oportunidad de probarlo durante unas horas. Tendremos un análisis en profundidad dentro de poco, una vez hayamos pasado más tiempo con el dispositivo.

Oppo Find X5 Pro: precio y fecha de lanzamiento

El Oppo Find X5 Pro ya se puede reservar hasta el 14 marzo.

Creemos que el teléfono saldrá a lo largo de marzo, o el mismo 14, junto a sus hermanos el Find X5 y el Find X5 Lite (aunque este último tardará un poco más).

En cuanto al precio, estamos hablando de cuatro cifras. En España, el modelo de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento costará 1.299€ , bastante más caro de lo que fue el Find X3 Pro, que costaba 959€.

Diseño y pantalla:

El Oppo Find X5 Pro viene en blanco o negro, con el mismo cristal trasero que ondula el módulo de cámaras. El teléfono sigue la línea del Find X3 Pro en este aspecto, y en nuestro análisis de ese smartphone nos quejábamos de que no siguiera el diseño del Find X2 Pro. Eso sí, se siente premium en la mano.

Su diseño es muy alargado, y llegar al botón de bloqueo y los de volumen va a estar complicado si tienes las manos pequeñas. Hay un puerto uSB-C en la parte inferior, pero no hay entrada de auriculares, y tiene certificación IP68 contra el polvo y el agua.

La pantalla se curva en los bordes, pero no es tan acusado como el del X2 Pro. Es un panel de 6.7 pulgadas AMOLED WQHD+ con una tasa de refresco de 120Hz, igual que su predecesor.

Hay un par de mejoras aquí, y la que más nos gusta es la tasa de entrada táctil de 1.000Hz, que se refiere a cuántas veces por segundo detecta la pantalla nuestro dedo. Es muy útil para jugar, y normalmente los smartphones llegan a 720Hz, así que las cosas empiezan a subir de nivel.

También tiene un pico de brillo de 1.300nits con soporte HDR10+ y color de 10 bits. Es una pantalla muy buena, y el Pro será uno de los mejores para ver contenido este año.

Cámaras y batería:

El Oppo Find X5 Pro tienes las tres mismas cámaras que su predecesor: una principal de 50MP, un gran angular de 50MP y un teleobjetivo de 13MP con zoom óptico de 2x. Aun así, carece de la cámara microscópica de 3MP que tenía el X3 Pro, y con lo divertida que era, notamos su ausencia.

Esas cámaras tienen sensores mejorados sobre el X3, pero Oppo solo ha dado detalles sobre uno de ellos, el de la cámara selfie de 32MP. Es un sensor RGBW (con píxeles añadidos para detectar el blanco), y debería mejorar la iluminación de los retratos.

También hay nuevos modos de cámara, diseñados por Hasselblad (la compañía anunció una colaboración con el Find X5, y parece que su contribución está en el software, no el hardware).

Primero, hay modificaciones en el modo Pro, pero parece que son exclusivas de la experiencia de usuario (hay un botón y sonido Hasselblad), ya que no se trata de nuevas funciones. lo más interesante es el XPAN, que captura imágenes al estilo de la Hasselblad XPAN; y los Master Styles de Hasselblad, filtros diseñados por la compañía basados en fotógrafos que usan sus cámaras.

Oppo también ofrece un par de modos que no encontrarás en todos los smartphones, como el Pro Videography y Larga Exposición. La compañía se posiciona claramente como una de las mejores en fotografía móvil, aunque no para el usuario habitual, sino para uno más experimentado en este aspecto.

Es curioso que el zoom parezca un paso hacia atrás. El sensor de 13MP y la lente de 2 aumentos no le gana el pulso a rivales con un precio similar, y parece que Oppo se ha centrado en perfeccionar las cámaras principal y gran angular en lugar de compensar un poco entre las tres para tener contentos a aquellos aficionados al zoom.

En cuanto a la batería, es uno de los aspectos donde más había que mejorar, y uno que no podemos corroborar del todo hasta que no hagamos un análisis en profundidad. El dispositivo tiene una batería de 5.000mAh, más grande que la del Find X3 Pro, así que creemos que habrá más aguante.

Las velocidades de carga han hecho una mejora tremenda, ya que el Oppo Find X5 Pro ofrece 80W de carga por cable, 50W de carga inalámbrica y 30W de carga reversible. Samsung, toma nota: eso es la carga rápida en un tope de gama.

Rendimiento, especificaciones y software:

Una mejora en el Oppo Find X5 que no nos sorprende es el uso del Snapdragon 8 Gen 1, la mejor y más moderna generación de procesadores para Android. La versión anterior, el Snapdragon 888, era el que usaba el Find X3 Pro.

Es un procesador extremadamente potente, muy bueno con el gaming y la edición de fotografía y vídeo, aunque no supone una enorme mejora sobre el 888. Se navega rápidamente por el teléfono, aunque tendremos que hacer un uso diario de apps para ver cómo se comporta. Tiene 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, pero no se puede ampliar.

El software es Android 12 de fábrica con la capa de Oppo, ColorOS, por encima, y es una interfaz colorida y brillante con muchas opciones de personalización para iconos, la pantalla always on y animaciones para el desbloqueo por huella.

La función principal de Android 12, Material You, no ha llegado todavía a los Oppo Pero su funcionalidad, la capacidad de usar un tema para que los iconos y menús se basen en el color del fondo de pantalla, ya está presente en ColorOS, así que no hay ningún problema.

Primeras impresiones:

El Oppo Find X5 Pro no parece una gran mejora frente a su predecesor. Es un pequeño cambio con un par de mejoras y configuraciones, pero nada que nos sorprenda.

Perdemos la cámara microscópica. El hecho de que Oppo no haya puesto tanto interés en el zoom también es una pena, pero creemos que las cámaras principal y gran angular compensarán la pérdida.

Por otro lado, el Oppo Find X5 Pro tiene todas las papeletas de ser un muy buen teléfono con una pantalla impresionante, carga muy rápida y un procesador potentísimo.